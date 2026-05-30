ADN alerta para o estado da praia pública do Gorgulho

O ADN, através de comunicado, alerta para o estado em que se encontra a praia pública do Gorgulho, também conhecida como a "Praia do Gavinas", cujo acesso ao mar "representa um perigo para quem a frequenta".

O partido afirma não entender como é que o acesso ao mar continua num estado de "desmazelo", mesmo após a abertura da época balnear. "O ADN - Madeira considera que o facto de se tratar de uma (das poucas) praias de acesso gratuito, isso não significa que possam permitir esta degradação que coloca em risco a integridade física de qualquer utente, sejam eles idosos ou criança", assume Miguel Pita.

Por isso, propõe que parte das receitas das taxas turísticas cobradas aos turistas nas unidades hoteleiras seja usada para a manutenção deste tipo de praias, "que pelo facto de serem gratuitas, são abandonadas por quem deveria proteger a imagem destino turístico, ainda mais quando a mesma está localizada numa zona prestigiada, mesmo ao lado do Complexo Balnear do Lido que ostenta uma Bandeira Azul".