Ninguém apresentou lista aos órgãos sociais da Casa do Povo do Porto Santo

Terminou o prazo para a apresentação de listas aos órgãos sociais da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade, sem que qualquer sócio tenha formalizado candidatura à liderança da instituição.

Segundo informações recolhidas pela RP, a Mesa da Assembleia Geral deverá prolongar por mais alguns dias o período destinado à apresentação de listas aos corpos sociais, numa tentativa de permitir que surjam novas propostas para a gestão da associação.

Caso a situação se mantenha e não seja apresentada qualquer candidatura, o processo seguirá os procedimentos previstos nos estatutos da instituição para este tipo de circunstância.