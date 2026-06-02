Kiev ordena retirada de milhares de residentes junto à fronteira russa

As autoridades ucranianas ordenaram hoje a saída de mais de 7.000 pessoas de várias localidades da região de Kharkiv, junto à fronteira russa, face ao receio de um avanço das forças da Rússia.

"Tendo em conta a situação de segurança e os ataques sistemáticos do inimigo, estamos a alargar a zona de evacuação obrigatória", anunciou o governador regional, Oleg Synegobov.

A medida aplica-se a sete localidades de Kharkiv, no nordeste do país, e abrange mais de 7.000 pessoas, incluindo mais de 1.700 crianças, precisou o governador num comunicado citado pela agencia de notícias France-Presse (AFP).

As autoridades ucranianas ordenam regularmente a deslocação de civis no leste do país, onde se concentra a maior parte dos combates há mais de quatro anos, mas este tipo de medida é menos frequente noutras zonas do território.

O exército russo controla faixas de terreno com várias dezenas de quilómetros quadrados ao longo da fronteira, nas regiões de Kharkiv e na vizinha Sumy, embora o principal esforço militar esteja concentrado noutras regiões.

A Rússia ocupa cerca de 19% da Ucrânia, incluindo a Crimeia e zonas da bacia industrial do Donbass (Lugansk e Donetsk) que já estavam sob controlo russo ou de separatistas pró-russos antes da invasão de fevereiro de 2022.

A maior parte dos avanços russos ocorreu durante as primeiras semanas do conflito.

Num relatório divulgado hoje, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) anunciou que a Ucrânia recuperou 282 quilómetros quadrados (km2) em maio, reduzindo pelo segundo mês consecutivo a área sob controlo russo.

Desde outubro de 2023, a Rússia vinha ganhando terreno sem interrupção, mas os avanços começaram a abrandar no final de 2025, passando de 579 km2 para apenas 23 km2 em março.

Em abril, a área controlada pela Rússia diminuiu pela primeira vez em dois anos e meio, em cerca de 120 km2.

O recuo das forças da Rússia relatado pelo ISW não é, no entanto, total, dado que militares russos continuam infiltrados na maioria das zonas onde a Ucrânia recuperou terreno.

O exército russo envia constantemente pequenos grupos de soldados para posições na frente, de forma a facilitar posteriormente o avanço da maioria das tropas.

Os ganhos ucranianos em abril e maio são, além disso, marginais à escala do país (0,07% do território ucraniano, incluindo a Crimeia e o Donbass) e à escala dos territórios controlados pela Rússia (0,4%).