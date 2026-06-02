Dossiers prioritários para o Porto Moniz em análise pelo Governo e Câmara Municipal

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, reuniu-se esta terça-feira com o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, para, em conjunto, analisarem os dossiers considerados prioritários para o concelho, no âmbito da articulação institucional entre o Governo Regional e os municípios.

Entre os principais temas em discussão esteve a segurança na Via Expresso que liga São Vicente ao Porto Moniz, com especial atenção ao troço entre os túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado. As duas entidades avaliaram as condições de circulação e o acompanhamento técnico em curso, tendo em vista o reforço da segurança rodoviária numa das principais ligações da costa Norte da Madeira.

Em comunicado, o gabinete de Pedro Rodrigues faz fazer que o governante destacou as medidas preventivas em implementação, bem como as soluções tecnicamente viáveis para minimizar os riscos existentes, sublinhando que não há "soluções milagrosas" para resolver a situação de forma imediata.

A reunião permitiu ainda fazer um ponto de situação sobre os efeitos das recentes intempéries no concelho, nomeadamente no que respeita às escarpas sobranceiras às estradas regionais ER101 e ER209.

Outro dos assuntos abordados foi a situação do talude localizado sob a Praça da Alegria, no Seixal, bem como o acesso à localidade da Ribeira Funda. Neste âmbito, foi esclarecido que a autarquia deverá promover um estudo para encontrar uma solução definitiva para o acesso rodoviário àquela zona, actualmente assegurado apenas através da galeria de emergência do túnel da Via Expresso, uma solução provisória que se prolonga há vários anos.

No final do encontro, Pedro Rodrigues reafirmou o compromisso do Governo Regional em manter uma intervenção coordenada na protecção das populações e na gestão das infraestruturas estratégicas da Região, reforçando a prioridade dada à prevenção de riscos e à segurança rodoviária na costa norte da Madeira.