China reconhece todo o território brasileiro como livre de febre aftosa

A China reconheceu hoje todo o território brasileiro como livre de febre aftosa sem vacinação, após mais de 20 anos de negociação entre os dois países, informou o Governo brasileiro.

O reconhecimento sanitário amplia as possibilidades de exportação de produtos bovinos e suínos brasileiros para o mercado chinês, incluindo miúdos e carnes com osso, segundo comunicado da diplomacia do Brasil.

A decisão ocorre um ano após a Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) reconhecer o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, "consolidando décadas de trabalho dos serviços veterinários oficiais, dos produtores rurais e dos governos estaduais em prol do fortalecimento da sanidade animal", informou o Ministério de Agricultura e Pecuária do Brasil em comunicado.

A China é o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, inclusive na exportação de proteína animal.

Em 2025, o Brasil exportou cerca de 3,5 milhões de toneladas de carne bovina e, desse total, cerca de 1,7 milhões de toneladas foram para a China.

Esse volume representou 8,8 mil milhões de dólares em receitas (cerca de 7,56 mil milhões de euros).

O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Goulart, informou, em nota, que, este ano, a China também reconheceu o estatuto do Brasil livre de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) para a carne bovina brasileira.

"E, agora, recebemos com grande satisfação a notícia do reconhecimento do 'status' de livre de febre aftosa sem vacinação", destacou.

"Esse reconhecimento sanitário é fundamental para avançarmos nas discussões técnicas relacionadas a diversos produtos das cadeias bovina e suína, permitindo a diversificação do portfólio exportado", afirmou.

O Governo brasileiro lembrou que, durante a missão presidencial de Lula da Silva à China, em maio de 2025, os dois países assinaram um memorando de entendimento na área de medidas sanitárias e fitossanitárias.

"O instrumento fortalece a cooperação bilateral e amplia o diálogo entre os dois países em temas relacionados à sanidade animal e vegetal", lê-se no comunicado.