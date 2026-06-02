Bombeiros e Polícia Florestal em resgate na Levada dos Cedros

Um turista de nacionalidade eslovaca sofreu uma queda, esta tarde, enquanto percorria o trilho PR14 – Levada dos Cedros, na zona compreendida entre o Fanal e o Curral Falso, no Porto Moniz.

Na sequência do acidente, foi desencadeada uma operação de socorro e resgate da vítima, que apresenta suspeitas de fratura num dos membros inferiores.

No local encontram-se 10 elementos dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, apoiados por dois agentes da Polícia Florestal.