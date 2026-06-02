Caminho florestal de 900 metros no Campanário custa 127.500 euros

O investimento global de 127.500 euros na construção do Caminho Florestal da Trompica, no Campanário, pretende reforçar a prevenção e o combate aos incêndios florestais no concelho da Ribeira Brava, através da criação de um novo acesso entre a zona da Trompica e a área dos Aviceiros. A intervenção, desenvolvida numa parceria entre a Câmara Municipal da Ribeira Brava e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), contempla a abertura de um caminho com cerca de 900 metros, destinado a melhorar a capacidade de resposta operacional dos meios de Protecção Civil e Bombeiros.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 11 horas, as obras em curso no Campanário, numa iniciativa que se enquadra na estratégia regional de gestão florestal e proteção civil, assente na criação de faixas corta-fogo, limpeza de terrenos e controlo de espécies infestantes.

O novo caminho permitirá melhorar significativamente a mobilidade dos veículos tácticos de combate a incêndios, reduzindo os tempos de resposta e facilitando a intervenção em zonas de difícil acesso. Paralelamente, funcionará como uma linha de descontinuidade de combustível, contribuindo para limitar a propagação de eventuais incêndios florestais, segundo informou hoje o gabinete da presidência em comunicado de imprensa.

A empreitada encontra-se actualmente na fase de abertura e regularização da plataforma de rodagem, recorrendo a maquinaria pesada para a execução dos trabalhos. Numa fase posterior, da responsabilidade do IFCN, serão realizadas obras complementares, incluindo a construção de uma passagem hidráulica para assegurar a drenagem adequada, a instalação de portões e vedações de protecção e a beneficiação e consolidação do piso.

Após a conclusão da intervenção, o acesso ficará condicionado através de portões, sendo destinado exclusivamente a veículos de protecção civil, serviços municipais e proprietários dos terrenos adjacentes.

Do montante global previsto, a Câmara Municipal da Ribeira Brava assume os trabalhos de abertura e regularização do caminho, através da utilização de maquinaria pesada, num valor estimado de 60 mil euros. Já o IFCN financia a execução da passagem hidráulica, a instalação de portões e vedações, bem como os trabalhos de beneficiação complementar, num investimento de 67,5 mil euros.