Levada do Caldeirão Verde já está transitável

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou que o percurso pedestre PR9 – Levada do Caldeirão Verde voltou a estar transitável, após a conclusão dos trabalhos de recuperação realizados no local.

Segundo o instituto, as intervenções incluíram acções de limpeza e remoção de terras, pedras e árvores que obstruíam o caminho na sequência de derrocadas, bem como a reposição e instalação de varandins de proteção em vários troços do percurso. Foram ainda executados trabalhos de estabilização e correção ao longo do traçado, com o objetivo de garantir condições adequadas de segurança, acessibilidade e transitabilidade aos utilizadores.

A entidade alerta ainda que estes percursos atravessam zonas particularmente sensíveis ao impacto ambiental e à erosão natural, apelando ao cumprimento rigoroso das normas de segurança e conduta por parte dos caminhantes.

O instituto destaca também a complexidade técnica e logística inerente às intervenções realizadas nos trilhos da Madeira, devido às dificuldades de acesso, às condições meteorológicas e às exigências operacionais dos trabalhos efetuados em zonas de montanha.