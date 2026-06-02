Pingo Doce lança 6.ª edição do Bairro Feliz

As candidaturas à 6.ª edição do Bairro Feliz estão já abertas, informou a cadeia de supermercados Pingo Doce, aludindo ao programa que apoia iniciativas com impacto nas comunidades locais.

"Através desta iniciativa, cada loja Pingo Doce vai apoiar um projecto com um financiamento até 1.000 euros, escolhido pelos próprios vizinhos através de votação", refere em comunicado de imprensa.

As candidaturas decorrem até 13 de Julho e estão abertas a grupos de cinco vizinhos ou entidades como associações, IPSS, fundações, cooperativas ou outras organizações públicas ou privadas.

As ideias, que tenham como objectivo o bem-estar da vizinhança e a melhoria do bairro, podem ser submetidas através do site do Pingo Doce e devem enquadrar-se em áreas como Saúde e Bem-estar, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Lazer, Educação, Ambiente ou Apoio Animal.

Com esta iniciativa, o Pingo Doce reforça o seu compromisso com as comunidades onde está presente, incentivando a participação cívica e dando resposta a necessidades concretas de cada bairro.

"Ao longo das diferentes edições do Bairro Feliz, temos assistido a um envolvimento cada vez maior das comunidades, com a apresentação de projetos que fazem diferença na vida dos seus vizinhos. Este é um programa pensado para todos os que querem ajudar a melhorar o seu bairro, e é com satisfação que vemos todas estas iniciativas ganharem forma e impacto real. Mantemos a convicção de que, em conjunto, continuaremos a impulsionar mudanças positivas.” Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce

Desde o seu lançamento, o Bairro Feliz já apoiou mais de 2.400 projectos, representando um investimento global de mais de dois milhões de euros. Entre os projetos apoiados destacam-se a aquisição de equipamentos para corporações de bombeiros, instrumentos para rastreios de saúde, jogos didáticos com vista à inclusão, aparelhos de ginástica para idosos, máquinas de costura para ateliês ocupacionais, instrumentos musicais e trajes para ranchos folclóricos ou projetos de bem-estar animal.

Após o fecho das candidaturas, todas as propostas serão avaliadas por um júri que selecionará duas ideias finalistas por loja. A decisão final caberá à comunidade, através de um processo de votação em cada loja Pingo Doce, elegendo o projeto vencedor.