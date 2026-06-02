Madeira Backyard Ultra distinguido com estatuto Bronze

O Madeira Backyard Ultra foi oficialmente distinguido com o estatuto Bronze, o primeiro nível de reconhecimento mundial atribuído às provas do circuito internacional Backyard Ultra.

"A distinção representa um importante selo de qualidade e reconhecimento internacional, colocando a prova madeirense entre os eventos oficialmente valorizados dentro da comunidade global da modalidade", aponta nota à imprensa. A próxima edição está marcada para 10 de Outubro de 2026 e será em formato “Extreme”, "apresentando um percurso totalmente novo, com desnível acumulado, terreno mais técnico e um grau de exigência muito superior ao circuito tradicional utilizado até agora".

As inscrições para a edição de outubro abrirão em breve. A organização revelou ainda que passará a alternar os formatos da competição: anos pares, formato “Extreme”, em percursos mais duros e técnicos; anos ímpares, regresso ao já mítico circuito do Parque Desportivo de Água de Pena.