Turistas internacionais aumentam em 6 milhões no 1.º trimestre para 307 milhões

Cerca de 307 milhões de turistas realizaram viagens internacionais, no primeiro trimestre deste ano, um aumento de seis milhões face ao mesmo período de 2025, de acordo com um comunicado da ONU Turismo, hoje divulgado.

Segundo a entidade, "embora no início do ano se tenha observado uma procura turística sustentada em geral (com um crescimento acumulado de 2,5% em janeiro e fevereiro), o conflito no Médio Oriente afetou os resultados de março (0,4%)".

A ONU Turismo prevê que o conflito reduza "o crescimento das chegadas internacionais entre um e dois pontos percentuais" abaixo da sua previsão inicial, que "apontava para um intervalo entre 3% e 4% em 2026".

A entidade apontou ainda "o aumento repentino dos preços do petróleo e a escassez de combustível para aviões em alguns mercados", que está "a provocar também um aumento das tarifas e uma redução da capacidade aérea noutras regiões".

A ONU Turismo considera que o encarecimento das viagens e a incerteza sobre a conectividade aérea "poderá redirecionar a procura para destinos turísticos mais próximos", e afetar a procura global de viagens.

"O conflito em curso no Médio Oriente está a alterar os padrões de viagem muito além da própria região, com um aumento da inflação, especialmente nos transportes e no alojamento. A situação está a exercer pressão tanto sobre os viajantes como sobre as empresas e os destinos", disse a secretária-geral da ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, citada na mesma nota.

Ainda assim, realçou, "o turismo internacional continuou a demonstrar resiliência no primeiro trimestre de 2026, com 307 milhões de viajantes internacionais, o que representa um aumento de 2% face ao ano passado".

Segundo o último barómetro do turismo mundial da ONU Turismo, a Europa, "a região turística mais importante do mundo, recebeu mais de 130 milhões de turistas internacionais no primeiro trimestre de 2026, o que representa um aumento de 4% e consolida o forte dinamismo registado em 2025 (+5%)".

Por outro lado, "as chegadas a África (+4%) continuaram a crescer no primeiro trimestre de 2026" e a Ásia e o Pacífico "registaram um crescimento de 3% neste primeiro trimestre, ligeiramente abaixo do esperado devido ao desempenho desigual entre os vários destinos".

Já as Américas registaram mais 2% chegadas internacionais no primeiro trimestre de 2026, "com um forte crescimento na América Central (+18%), mas mais fraco na América do Sul (-1%)".

No Médio Oriente, as chegadas diminuíram 14% no primeiro trimestre de 2026, devido ao impacto do conflito.

Segundo a entidade, o último índice de confiança da ONU Turismo, que mede a confiança de 300 profissionais do turismo de todo o mundo, "reflete perspetivas cautelosamente positivas para o período de maio a agosto de 2026, num contexto geopolítico complexo".