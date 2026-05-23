Meia centena faz honras de abertura do Madeira Island Ultra Swim no Porto Santo

É já daqui a pouco, pelas 11 horas que tem início nas águas cristalinas da praia do Porto Santo a sétima edição do Madeira Island Ultra Swim que este ano integra os Campeonatos Nacionais de Águas Abertas - Open de Portugal.

Um total de 44 atletas farão as honras de abertura do evento nas provas de 7.5 km e 10 km do Campeonato Nacional - Open de Portugal, que tem o tiro de partida pelas 11 horas na praia junto ao porto de abrigo.

Já no período da tarde terá lugar às provas masters do Nacional, assim como o MIUS, ambos na distância de 3 km.