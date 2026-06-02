Troço da Via Rápida ‘aproximou’ Funchal do Porto Novo há 26 anos

A ligação entre a Cancela e o Porto Novo, pela via rápida, foi inaugurada a 3 de Junho de 2000. O Funchal estava assim mais próximo dos concelhos de Machico e de Santa Cruz.

A obra foi orçada em dois milhões de contos por cada quilómetro da ligação entre o Funchal e o Aeroporto, a segunda fase da obra. O director regional de Estradas, há 26 anos, Filipe Ferreira, considerava que este tratava-se de “um troço extraordinariamente importante”. Desta forma, com a ligação entre a Cancela e o Porto Novo, passaria a ser a estrada principal para aceder ao aeroporto, deixando de haver necessidade de passar pela Assomada e Figueirinhas.

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O troço permitia encurtar a distância e o tempo entre o Funchal e o Aeroporto.

Apesar da inauguração, a ligação no Porto Novo continuaria, durante algum tempo, com um estrangulamento à saída da ponte, motivado pela necessidade de construção de um muro para suporte da antiga Estrada Regional 101, que continuaria a existir.