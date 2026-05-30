Ligações aéreas de e para os Açores condicionadas pelo nevoeiro

As companhias aéreas TAP, Azores Airlines e Sata cancelaram hoje dezenas de voos devido ao nevoeiro que se abateu sobre as ilhas dos Açores, segundo uma consulta da plataforma Ana/Vinci.

No aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o mais movimentado dos Açores, foram cancelados voos oriundos do Porto, Madeira, Terceira, Lisboa, Pico, São Jorge, Gran Canária e Paris.

Na plataforma Ana/Vinci é ainda possível identificar que não partiram voos programados para Lisboa e Terceira, nem Graciosa, sendo que no trânsito entre as diversas ilhas dos Açores os voos foram todos afetados.

Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, de uma forma geral todas as ilhas apresentam-se com céu muito nublado, temporariamente com abertas durante a tarde na costa norte das ilhas.

Acrescem períodos de chuva fraca ou chuviscos especialmente na madrugada e manhã, com condições favoráveis à formação de neblinas ou nevoeiro especialmente na costa sul das ilhas.

A 28 de maio, o grupo SATA anunciou que ia realizar voos extraordinários para reforçar a capacidade operacional e "mitigar o impacto causado aos passageiros" devido aos constrangimentos verificados na operação, motivados pelo nevoeiro.

Em comunicado, o grupo SATA referiu, na altura, que, "no seguimento dos constrangimentos verificados nos últimos dias na operação aérea com origem e destino aos Açores, decorrentes da manutenção de condições meteorológicas adversas, nomeadamente a ocorrência de nevoeiros recorrentes que afetaram a visibilidade, estão a ser desenvolvidos esforços para repor progressivamente a normalidade do tráfego aéreo".