José Manuel Rodrigues afirmou, hoje, que a Madeira pode assumir um papel de plataforma de ligação entre a China e a Europa, sublinhando "o clima de confiança em torno da economia madeirense e as oportunidades de cooperação com Macau". O secretário regional de Economia encontra-se na Missão Empresarial à China e Macau. promovida pela Invest Madeira.

O governante prestou declarações após reuniões mantidas no IPIM – Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, presidido por Elaine Wong, e com o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, chefiado por Ji Xianzheng.

“Das reuniões mantidas até agora, foi possível concluir que a Madeira pode ser uma boa plataforma de ligação entre a China e a Europa”, afirmou o governante, salientando que a economia da região é conhecida em Macau, Hong Kong e na China continental, havendo assim, “um clima de confiança à volta da economia da Madeira”.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues destacou ainda a importância da China como parceiro económico de Portugal, referindo que o país é hoje “o primeiro fornecedor de Portugal fora da Europa e que as importações portuguesas provenientes da China superam em cinco vezes as oriundas dos Estados Unidos”.

O secretário regional apontou a captação de investimento como um dos objectivos da deslocação à Ásia, nomeadamente em áreas em que a Madeira pretende crescer, como tecnologias, alta tecnologia, inteligência artificial, economia azul e economia verde, longevidade e bem-estar, e energias renováveis.

Madeira quer atrair investimento de Macau e Hong Kong em tecnologia, energia e saúde Uma reunião entre o secretário regional da Economia e o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, embaixador Alexandre Leitão, deu o mote para identificar oportunidades de investimento para a Madeira e potenciais nichos de exportação de produtos regionais para os mercados asiáticos.

O governante adiantou que a delegação madeirense vai continuar nos próximos dias as rondas de contactos com câmaras de comércio, investidores e empresas ligadas à alta tecnologia e à saúde. Essa comitiva é composta pela directora executiva da Invest Madeira, Ana Filipa Ferreira, o embaixador António Martins da Cruz, consultor, o vice-reitor da Universidade da Madeira, José de Sousa Câmara, e a presidente da mesa de management da ACIF, Tânia Castro.

O governante madeirense referiu também o interesse em conhecer soluções tecnológicas e médicas desenvolvidas na China, tendo em conta a construção do Hospital Central e Universitário da Madeira, que classificou como a maior obra pública portuguesa em curso.

A visita integra um conjunto de contactos institucionais e empresariais que, segundo o secretário regional, poderão abrir novas oportunidades de cooperação entre a Madeira, Macau, Hong Kong e a Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.