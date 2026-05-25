Aeroporto do Funchal e Faro retomam ligações directas a Newark/Nova Iorque pela United Airlines

Os Aeroportos do Funchal e Faro voltam a contar com ligações directas aos Estados Unidos da América (EUA), nomeadamente a Newark/Nova Iorque, pela companhia United Airlines.

Segundo nota à imprensa, "no Funchal, os três voos semanais já foram retomados e a extensão do serviço, apenas um ano após o lançamento original da rota em Junho de 2025, oferece um aumento de 19 por cento nos lugares disponíveis para o Verão de 2026". Em Faro, conforme acrescenta, "a rota sazonal com quatro frequências semanais, avança já a partir deste Verão".

Ambos os aeroportos reforçam assim o posicionamento no mercado transatlântico.

"As quatro ligações semanais para os Estados Unidos da América, a partir de Faro, durante a época de Verão da IATA, ajudam a consolidar o papel do Aeroporto Gago Coutinho como uma porta de entrada chave para a região, ao mesmo tempo que reflecte o crescente apelo do destino e a capacidade do aeroporto de atrair e desenvolver ligações de longa distância", disse Karen Strougo, Chief Commercial Officer da ANA|VINCI Airports,

E salientou: "O mesmo acontece com as três frequências semanais no aeroporto do Funchal, que são uma demonstração clara da crescente procura pelo destino da Madeira e da força do nosso posicionamento internacional".

Antonio de Toro, Regional Sales Manager para Portugal e Espanha, United Airlines referiu o entusiasmo “por voltar a Faro para a temporada de Verão de 2026, com um novo voo directo e o prazer de anunciar o regresso do nosso serviço Madeira - Newark/Nova Iorque para uma temporada de Verão prolongada".

"Nos dois casos, os nossos clientes podem tirar partido de uma ligação cómoda e direta ao nosso hub de Newark/Nova Iorque, bem como da possibilidade de se ligarem convenientemente a mais de 80 destinos em todas as Américas" , sublinha.