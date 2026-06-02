ADN alerta para a necessidade de uma caixa ATM na zona da Penteada

O ADN afirma que tem recebido alertas de vários populares devido à inexistência de uma caixa ATM na zona da Penteada, em São Roque. O partido estranha que não tenham sido realizados esforços para mudar esta situação.

"Em Outubro de 2025 única entidade bancária que operava naquela zona desactivou essa sucursal integrando um plano de reestruturação que originou o fechou vários balcões na Madeira, mas esqueceram-se da população, pois podiam ter mantido pelo menos um dos dois ATM que lá existiam e eram muito solicitados", lamenta Miguel Pita.

O ADN recorda que na Penteada existe uma vasta zona habitacional e o Mercado da Penteada, uma clínica dentária, um Pingo Doce, um Centro de Dia, um balcão dos CTT e, "no entanto, não há por perto um ATM para que a população possa levantar dinheiro, pagar as suas contas e ... impostos".

"O ADN - Madeira considera que por vezes as coisas mais simples, são aquelas que se tornam mais importantes e um ATM naquela zona da Penteada é um exemplo disso, a população agradece", termina.

