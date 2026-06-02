Juventude Comunista apela à mobilização na greve geral desta quarta-feira

A Organização Regional da Madeira da Juventude Comunista Portuguesa lança um apelo para que todos os jovens participem na greve geral, convocada para amanhã, dia 3 de Junho, contra o Pacote Laboral. "Esta é mais uma oportunidade para mostrar ao governo, de forma clara, que o único destino para este pacote é o lixo", aponta.

" A juventude deste país não pode continuar a viver em precariedade, o que precisa é de estabilidade, de trabalho com direitos e de perspectivas de futuro, não das medidas retrocessivas que este pacote impõe. Entre as várias propostas, destaca-se o banco de horas, que permite que um trabalhador faça mais um mês de trabalho sem qualquer remuneração adicional, e a extensão dos contratos precários até três anos, com possibilidade de renovação por três vezes consecutivas. A estas juntam-se mais de cem medidas que compõem este ataque à lei do trabalho, cada uma representando um retrocesso em direitos conquistados há décadas", explica a Juventude Comunista.

Os madeirenses recordam que haverá concentração marcada pela CGTP-IN e USAM, no dia 3 de Junho, às 11h30, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, para mostrar, tanto ao Governo da República como ao Governo Regional, que a juventude está na luta pelo seu presente e futuro.