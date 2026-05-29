Arraial de Nossa Senhora Auxiliadora anima hoje os Salesianos do Funchal

Os Salesianos do Funchal vivem, esta sexta-feira, um dia de festa, com o tradicional Arraial de Nossa Senhora Auxiliadora, numa celebração repleta de alegria, convívio e muita animação musical.

As actividades ao longo do dia são especialmente dedicadas aos alunos do Colégio. No entanto, a partir das 18 horas as portas abrem-se à comunidade com as habituais barraquinhas, comes e bebes, jogos, animação e um vasto programa musical.

Entre os artistas confirmados destacam-se Pedro Garcia, a animada Dupla de 2, a Tuna D’Elas, a Banda Filarmónica do Faial e o DJ Daniel Caires, que encerrará a noite com muita música e animação.