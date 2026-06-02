PS quer Quinta da Piedade na esfera pública e como resposta social para a terceira idade

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um projeto de resolução a recomendar ao Governo Regional a suspensão da alienação da Quinta da Piedade, no Jardim do Mar, mantendo o imóvel na esfera pública e afeto à resposta social para as pessoas idosas, conforme o fim a que havia sido destinada a expropriação do imóvel.

Segundo nota à imprensa, o Solar da Piedade – imóvel de elevado valor histórico, cultural e patrimonial – foi expropriado em 2008 pelo Governo Regional com o objectivo de ali instalar um centro de dia para a terceira idade, tendo, para o efeito, sido invocadas razões de utilidade pública e necessidades sociais concretas para justificar a compressão do direito de propriedade dos expropriados.

Contudo, a partir de então, e apesar dos vários projectos e recomendações (alguns deles apresentados pelo PS) para a recuperação do imóvel, diz que o mesmo entrou em acelerada degradação, encontrando-se hoje em risco de ruína, sem que o Governo Regional tenha concretizado o fim social invocado.

Os socialistas, pela voz da deputada Sancha de Campanella, alertam que a actual intenção do Governo de proceder à alienação da Quinta de Nossa Senhora da Piedade constitui uma opção política errada, contraditória com a finalidade pública que esteve na origem da expropriação do imóvel e lesiva do interesse coletivo da população local e regional. Para o PS, não faz qualquer sentido, nem as pessoas entenderiam, que o Governo exproprie para depois vender a privados.

Conforme esclarece a parlamentar, a expropriação por utilidade pública só é constitucionalmente legítima se respeitar o princípio da necessidade, da proporcionalidade e da afetação ao fim concreto que é declarado, sendo que a não concretização desse fim ou a sua alteração para um uso privado ou para outro uso público totalmente diverso, pode suscitar questões jurídicas relacionadas com o direito de reversão previsto no Código das Expropriações, o que expõe a Região a litigância e a responsabilidade financeira acrescida, para além da quebra de confiança.

Diz ainda que esta questão ganha particular importância num momento em que a Região enfrenta um grave défice de respostas sociais para pessoas idosas, com elevadas listas de espera para lares, centros de dia e unidades de cuidados continuados. “A opção de venda assume especial gravidade num contexto de acentuado envelhecimento demográfico da Região Autónoma da Madeira”, refere Sancha de Campanella, considerando que, quando muitas famílias não encontram resposta para acolher dignamente os seus idosos, “é eticamente reprovável e politicamente inaceitável que um imóvel expropriado com o argumento da criação de um centro de dia para a terceira idade possa ser agora abandonado ou, eventualmente, desviado para fins diferentes, nomeadamente alienado para fins privados”.

No entender dos socialistas, quanto maior é o envelhecimento da população madeirense, maior é o dever do Estado de preservar património público apto a respostas sociais, sobretudo quando esse património foi adquirido coercivamente em nome da utilidade pública.

Para o PS-M, o património público regional não pode ser gerido numa lógica meramente imobiliária ou financeira, sobretudo quando estão em causa imóveis expropriados para fins sociais que permanecem atuais e necessários à luz da realidade demográfica da Região. Como tal, a reabilitação e requalificação da Quinta da Piedade, respeitando a sua dimensão patrimonial e afetando-a a centro de dia, lar ou estrutura residencial para pessoas idosas, permitiria simultaneamente honrar o compromisso assumido aquando da expropriação, proteger o património cultural e responder à carência de respostas sociais no concelho e na Região.

Assim, conforme explica, através deste projecto de resolução, o PS exige que o Governo suspenda de imediato qualquer procedimento de alienação, oneração, arrendamento para fins privados ou afetação da Quinta da Piedade a usos diversos do fim de utilidade pública que fundamentou a expropriação. Os socialistas defendem que o Executivo elabore um levantamento das necessidades sociais existentes na Região em matéria de estruturas residenciais para idosos, centros de dia e respostas de proximidade dirigidas à população idosa, que promova a articulação com a Câmara Municipal da Calheta, IPSS, Misericórdias e entidades locais para definição de um modelo sustentável de utilização social do imóvel e que desenvolva um plano de recuperação, reabilitação e valorização patrimonial do mesmo.