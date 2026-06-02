'Espelho Inteligente com IA' da Francisco Franco na final nacional do concurso 'Applica-te'

'Espelho Inteligente com IA (SmartMirror)', da Escola Secundária de Francisco Franco, é um dos cinco projectos finalistas nacionais do concurso Applica-te, que será apresentado hoje na Universidade Nova de Lisboa.

Segundo a escola, este foi desenvolvido pelo aluno João Pedro Monteiro, no âmbito do projecto SPAR (Sala de Projetos de Automação e Robótica) da Francisco Franco, sob a coordenação do professor Jorge Monteiro. Contou, ainda, com a colaboração da professora Teresa Neves e do professor Paulo Pimenta, bem como do aluno Leonardo Sousa, responsável pela elaboração do vídeo promocional.

Com uma forte componente pedagógica e tecnológica, o projecto consiste num sistema de monitorização e apoio ao diagnóstico precoce da saúde da pele, recorrendo a algoritmos de Inteligência Artificial, numa perspectiva de sensibilização, aprendizagem e desenvolvimento de competências tecnológicas aplicadas a contextos reais.

O concurso Applica-te é promovido pela NOVA IMS – Information Management School da Universidade Nova de Lisboa.

A escola recorda que recentemente o SPAR da Francisco Franco representou a Região Autónoma com um microssatélite na 'Corrida Espacial', no âmbito do CanSat 2026, que decorreu em Ponte de Sor,

A participação da equipa da Francisco Franco neste concurso contou com o apoio do programa Provas Dadas, promovido pela Direcção Regional da Juventude.