Aluno da Francisco Franco finalista no Desafios d'Arte 2025/2026
Diogo Paiva Gouveia, aluno do 11.º ano, turma 13, do curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco "é um dos finalistas da quarta edição do concurso nacional Desafios D'Arte 2025/2026", informa a escola.
Assim, "entre cerca de 2.000 trabalhos submetidos a nível nacional, o trabalho do aluno da Francisco Franco ficou entre os 40 seleccionados para a fase final do concurso", revela, sendo que a gala de entrega dos prémios decorre amanhã, dia 30 de Maio, nas instalações da Carris, em Lisboa.
"A professora Isabel Lucas, docente de Desenho A na Francisco Franco, acompanhou didática e pedagogicamente o jovem estudante", Diogo Paiva Gouveia.
Refira-se que 'Desafios d'Arte' é "um concurso artístico nacional dirigido a alunos dos diversos ciclos do ensino básico e secundário", no qual "os participantes desenvolvem trabalhos em desenho ou pintura, inspirados em estilos/movimentos artísticos – a típica fórmula 'à maneira de…'", explica a ESFF
Aliás, acrescenta, "é mais do que um simples concurso: oferece formação certificada (webinars e workshops para professores), com conteúdos sobre pensamento visual, diário gráfico, processos criativos e valorização da educação artística", salienta.