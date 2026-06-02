Calheta quer “muita gente nos Prazeres” para ver a elite da patinagem nacional

Norberto Sardinha, vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, destacou o papel do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres na afirmação da patinagem de velocidade, considerando que o clube é hoje “uma referência a nível nacional” na modalidade.

Decorreu esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta, a conferência de apresentação do Campeonato Nacional Individual de Absolutos de Patinagem de Velocidade Pista, que terá lugar nos dias 6 e 7 de Junho, na Pista de Patinagem dos Prazeres.

A prova reúne 58 atletas, em representação de 10 clubes, e é organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, em conjunto com a Associação de Patinagem da Madeira e o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

O autarca sublinhou que o CDR Prazeres deixou há muito de ser uma surpresa nas competições em que participa. “Vocês quando vão para as competições já são equipas a valer, contam para os resultados finais”, afirmou, dirigindo uma palavra de reconhecimento a Alípio Silva pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

Realçou que este percurso é resultado de “compromisso, sacrifício, dedicação e muita competência”, mas também de um trabalho colectivo que envolve o clube, as famílias, os pais dos atletas e todos aqueles que têm contribuído para fazer crescer a modalidade no concelho.

O vice-presidente da Câmara lembrou que a patinagem chegou à Calheta há vários anos, mas ganhou um impulso significativo com a construção da pista dos Prazeres. Para o autarca, essa aposta criou condições para o crescimento da modalidade e para a consolidação de um projecto desportivo que hoje tem expressão regional e nacional. “É caso para dizer que isto provavelmente vai voltar a crescer, porque toda a gente quer treinar com os melhores e o melhor está aqui connosco hoje nesta sala”, afirmou, deixando a expectativa de que o interesse pela patinagem continue a aumentar nos próximos tempos.

Sobre a realização do Campeonato Nacional Individual de Absolutos e do Prazeres Roller Kids, Norberto Sardinha considerou que se trata de uma oportunidade importante para o concelho e para os jovens atletas. Na ocasião, elogiou, em particular, a decisão de associar ao campeonato uma prova dirigida às crianças, sublinhando que o contacto com a competição pode despertar novas vocações.

O vice-presidente da Câmara garantiu ainda que o Município continuará disponível para apoiar iniciativas desta natureza, lembrando que estes eventos já fazem parte do programa das Festas do Concelho da Calheta. “Queremos muita gente lá em cima, nos Prazeres”, concluiu.

David Gomes, director regional do Desporto, destacou a capacidade da Calheta em afirmar-se como concelho com “visão estratégica” na promoção do desporto, considerando que a realização de mais uma prova de nível nacional nos Prazeres traduz o trabalho desenvolvido entre o associativismo, a autarquia e o Governo Regional.

Na sua intervenção, defendeu que a aposta tem dado à Calheta “mais centralidade desportiva” e contribui para o desenvolvimento sociocultural e desportivo do concelho. Nesse contexto, valorizou também o papel do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e de Alípio Silva, a quem atribuiu “persistência, visão e espírito de missão”.

O Campeonato Nacional Individual de Absolutos de Patinagem de Velocidade, que este fim-de-semana decorre na Pista de Patinagem dos Prazeres, volta a colocar a Calheta no roteiro das grandes competições da modalidade. Trata-se do segundo evento de dimensão nacional e internacional que, este ano, é levado para o concelho, reforçando a aposta do Município no apoio ao desporto e na captação de provas com impacto competitivo, formativo e promocional.

Alípio Silva, vice-presidente do CDR Prazeres, sublinha que esta competição tem “contornos especiais”, por se tratar de um campeonato exclusivamente destinado ao escalão de absolutos. “Aqui elege-se o campeão de Portugal absoluto, na vertente feminina e na vertente masculina”, explicou, lembrando que estarão em disputa quatro títulos nacionais femininos e quatro títulos nacionais masculinos, em diferentes provas.

Alípio Silva, vice-presidente do CDR Prazeres, sublinha que esta competição tem “contornos especiais”, por se tratar de um campeonato exclusivamente destinado ao escalão de absolutos. “Aqui elege-se o campeão de Portugal absoluto, na vertente feminina e na vertente masculina”, explicou, lembrando que estarão em disputa quatro títulos nacionais femininos e quatro títulos nacionais masculinos, em diferentes provas.

A organização entendeu ainda associar ao campeonato nacional uma vertente de formação, dirigida aos mais novos. Assim nasce o primeiro Prazeres Roller Kids, uma prova regional destinada a crianças até aos 14 anos, precisamente aos atletas que ainda não integram o escalão absoluto.

O Prazeres Roller Kids conta, nesta fase, com cerca de 76 inscritos, podendo ainda haver pequenos ajustamentos por se tratar de uma prova regional. O torneio decorrerá em simultâneo com o Campeonato Nacional, ocupando os períodos entre as provas principais e garantindo maior dinâmica ao programa competitivo.

Lúcia Coelho, presidente da Associação de Patinagem da Madeira, destacou o “orgulho” e a “honra” de a Região receber uma competição deste nível, sublinhando que está em causa “o escalão maior da elite” da patinagem de velocidade. A responsável lembrou que a prova representa também uma oportunidade para os atletas regionais, que habitualmente se evidenciam no panorama nacional, competirem em casa e em condições de maior proximidade com o público madeirense.

A dirigente deixou ainda elogios ao Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres pela “persistência” e “audácia” em procurar trazer para a Região eventos desta dimensão, bem como pela decisão de integrar provas de formação no programa competitivo. Para Lúcia Coelho, essa aposta ganha especial relevância tendo em conta que a Madeira é “a associação com maior demografia federada” no universo da Federação de Patinagem de Portugal, oferecendo aos mais novos a possibilidade de competir e conviver com a elite da modalidade.