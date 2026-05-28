Líder do PS promete colaborar com a justiça e quer legalidade "em todos os níveis" do partido

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou hoje que cooperará com a justiça e tudo fará para que a "legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade" do partido.

"Quero garantir que tudo farei para que a legalidade seja defendida e promovida em todos os níveis de responsabilidade do PS, seja a nível local seja nacional", afirmou o líder socialista.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas na Assembleia da República, na sequência da operação da Polícia Judiciária que inclui buscas na sede nacional do PS.

O secretário-geral socialista sublinhou também que as diligências da PJ "não visam o PS", assegurando que o partido vai cooperar com a justiça.