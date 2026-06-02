Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira subiram 8,8% em Maio face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços do Idealista, arrendar casa na Região tinha um custo mediano de 16 euros/m2 em maio deste ano, ficando abaixo do máximo histórico de 16,7 euros/m2, registado em abril de 2026. Em termos trimestrais, a subida foi de 1,9%.

No Funchal, o preço do arrendamento subiu 10,8% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 16,9 euros. Já nos últimos 3 meses, os preços subiram 4,8%.

A nível nacional, o preço do arrendamento da habitação desceu 2,9% nos últimos doze meses, situando-se em 16,3 euros/m2.

O preço das casas para arrendar aumentou em 11 das 15 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas e desceu nas restantes quatro. As maiores subidas anuais registaram-se em Viana do Castelo (17,5%), Castelo Branco (14,8%), Faro (11,2%) e Funchal (10,8%). Seguem-se Évora (8,1%), Ponta Delgada (8,1%), Setúbal (6,9%), Santarém (4%), Leiria (2,2%), Aveiro (1,9%) e Coimbra (1%). Em sentido contrário, registaram-se descidas anuais em Viseu (-8,4%), Porto (-7,7%), Lisboa (-2,7%) e Braga (-0,9%).

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar casa, com um preço mediano de 21,8 euros/m2, seguida do Funchal (16,9 euros/m2) e do Porto (16,4 euros/m2). Logo depois surgem Faro (14,6 euros/m2), Setúbal (13,9 euros/m2), Évora (12,9 euros/m2) e Coimbra (12,7 euros/m2). Seguem-se Aveiro (11,6 euros/m2), Ponta Delgada (11,3 euros/m2), Viana do Castelo (10,2 euros/m2) e Braga (10,1 euros/m2). No segmento intermédio encontram-se Santarém (9,4 euros/m2) e Leiria (9,2 euros/m2).

As capitais mais económicas continuam a ser Viseu (7,6 euros/m2) e Castelo Branco (7,4 euros/m2).

Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em 13 dos 19 distritos e ilhas analisadas, mantiveram-se estáveis em Braga (-0,3%) e desceram nos restantes cinco. As maiores subidas anuais registaram-se em Évora (14%), Viana do Castelo (10,1%), ilha da Madeira (8,7%), Castelo Branco (7,9%) e Beja (6,8%). Registaram-se ainda aumentos em Santarém (6,5%), ilha de São Miguel (6,1%), Aveiro (5,3%), Setúbal (4,4%), Leiria (4,3%), Vila Real (3,5%), Portalegre (1,8%) e Faro (1,5%). Em sentido contrário, as maiores descidas anuais observaram-se na Guarda (-14,3%), Coimbra (-11,6%), Viseu (-6%), Porto (-5,9%) e Lisboa (-2,2%).

O distrito de Lisboa lidera o ranking dos distritos e ilhas mais caras para arrendar casa, com um preço mediano de 20 euros/m2, seguido da ilha da Madeira (16 euros/m2) e de Faro (15,4 euros/m2). Logo depois surgem Porto (14,8 euros/m2) e Setúbal (14,6 euros/m2).

Com valores iguais ou acima dos 10 euros/m2 encontram-se ainda Évora (12,4 euros/m2), Coimbra (11,7 euros/m2), ilha de São Miguel (11,5 euros/m2), Aveiro (10,4 euros/m2), Beja (10,4 euros/m2), Braga (10,3 euros/m2) e Leiria (10,2 euros/m2).

No segmento intermédio surgem Viana do Castelo (9,9 euros/m2), Santarém (9,1 euros/m2), Vila Real (8,3 euros/m2) e Castelo Branco (8,1 euros/m2). Os distritos mais económicos continuam a ser Viseu (7,2 euros/m2), Portalegre (6,7 euros/m2) e Guarda (6 euros/m2).

Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em quatro das sete regiões portuguesas analisadas e desceram nas restantes três.

As maiores subidas anuais registaram-se na Região Autónoma dos Açores (12,5%), seguida do Alentejo (9,3%), da Região Autónoma da Madeira (8,8%) e do Algarve (1,5%). Em sentido contrário, verificaram-se descidas anuais no Norte (-6,4%), no Centro (-2,4%) e na Área Metropolitana de Lisboa (-2,2%).

A Área Metropolitana de Lisboa mantém-se como a região mais cara do país para arrendar casa, com um preço mediano de 19,4 euros/m2. Seguem-se a Região Autónoma da Madeira (16,0 euros/m2) e o Algarve (15,4 euros/m2). Logo depois surgem o Norte (13,6 euros/m2) e o Alentejo (11,9 euros/m2). As regiões mais acessíveis continuam a ser a Região Autónoma dos Açores (11,4 euros/m2) e o Centro (10,1 euros/m2).