A Madeira é a região mais cara do País para comprar casa?

O crescimento acelerado do mercado imobiliário de luxo na Madeira está a acompanhar uma valorização generalizada da habitação na Região e volta a colocar o arquipélago entre os mercados mais caros do país.

Os dados divulgados hoje pelo portal Idealista mostram que a Madeira já integra o mapa nacional do imobiliário de ultraluxo, com cerca de 60 imóveis acima dos quatro milhões de euros actualmente à venda. A oferta neste segmento aumentou 182% no último ano, o maior crescimento percentual do país, enquanto os preços medianos destas habitações subiram 22%, para os 5,5 milhões de euros.

A dinâmica do segmento ‘prime’ acompanha uma tendência mais ampla de subida dos preços da habitação na Madeira, confirmada pelos números oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Segundo os dados mais recentes do INE, divulgados esta semana, o valor mediano de avaliação bancária da habitação no Funchal atingiu em Abril de 2026 um novo máximo histórico de 2.980 euros por metro quadrado. Trata-se de uma subida homóloga de 19%, uma das mais elevadas do país.

A pressão sobre os preços não se limita ao Funchal. Em termos regionais, a Madeira continua acima da média nacional quer na avaliação bancária quer no preço efectivo das casas transaccionadas.

Os números do INE relativos a 2025 indicam que o preço mediano das habitações vendidas na Região fixou-se nos 2.500 euros por metro quadrado, acima da média nacional de 2.076 euros/m².

No panorama nacional, apenas três regiões ou sub-regiões apresentaram valores superiores:

Grande Lisboa;

Algarve;

Península de Setúbal.

A Madeira surge mesmo à frente da Área Metropolitana do Porto, tradicionalmente um dos mercados mais valorizados do país.

Os dados mostram também que o diferencial face aos Açores continua significativo. Enquanto a Madeira ultrapassa já os 2.400 euros/m² em avaliação bancária, os Açores permanecem bastante abaixo destes valores.

A escalada dos preços na Madeira tem sido particularmente rápida nos últimos dois anos. Em 2024, a avaliação bancária média regional rondava os 1.900 euros/m². Em Abril de 2026 aproxima-se já dos 2.500 euros/m², representando um aumento acumulado superior a 30%.

O Funchal continua a funcionar como principal motor desta valorização. Algumas zonas da capital madeirense apresentam já valores próximos dos quatro mil euros por metro quadrado, sobretudo em áreas premium como São Martinho e Sé, impulsionadas pela procura externa, investimento turístico, escassez de oferta nova e crescente presença do mercado de luxo internacional.

Apesar da forte valorização, os dados oficiais permitem retirar uma conclusão clara: a Madeira não é a região mais cara do país para comprar casa, mas consolidou-se como um dos mercados habitacionais mais caros de Portugal, já acima do Porto e muito acima dos Açores, ficando apenas atrás dos principais mercados imobiliários da Grande Lisboa e Algarve.

Região/Sub-região

Preço mediano da habitação (€/m²)

Grande Lisboa

3.439

Algarve

3.139

Península de Setúbal

2.596

Região Autónoma da Madeira

2.500

Área Metropolitana do Porto

2.305

Portugal

2.076

Região Autónoma dos Açores

~1.562*

*Valor de avaliação bancária mediana em 2026, segundo dados do INE/DREM.