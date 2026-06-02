Queda de aeronave militar durante exercício mata dois pilotos em Taiwan
Um avião de treino da Força Aérea de Taiwan despenhou-se hoje durante um exercício que simulava uma falha de motor, provocando a morte dos dois pilotos a bordo, anunciou o ministério da Defesa da ilha.
O acidente ocorreu às 08:08 (01:08 em Lisboa), quando uma aeronave militar de treino T-34 caiu junto à extremidade norte da pista da base aérea de Gangshan, na cidade de Kaohsiung, no sul de Taiwan, revelou o ministério em comunicado.
Os dois ocupantes foram identificados apenas pelos apelidos e patentes: tenentes-coronéis Lu e Guo.
Segundo as autoridades, o voo fazia parte de um exercício que simulava uma avaria no motor.
A Força Aérea criou uma equipa especial para investigar as causas do acidente.
Em janeiro, um caça F-16 da Força Aérea taiwanesa caiu no mar ao largo da costa leste da ilha durante uma missão de rotina. O piloto conseguiu ejetar-se, mas foi dado como desaparecido.