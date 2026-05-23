Igreja das Feiteiras assaltada durante a madrugada

A Igreja Paroquial das Feiteiras, no concelho de São Vicente, foi alvo de um assalto durante a madrugada desta sexta , confirmou a própria paróquia através de um comunicado divulgado nas últimas horas

Segundo a nota tornada pública, as autoridades foram imediatamente contactadas e encontram-se a investigar o sucedido, estando a paróquia a colaborar “plenamente com todos os procedimentos necessários”.

Para já, ainda não é conhecido o valor dos prejuízos nem os bens eventualmente furtados, uma vez que decorre o levantamento dos danos materiais e a verificação do que poderá ter sido levado do interior do templo.

A paróquia optou por não avançar, nesta fase, com mais pormenores sobre o assalto, invocando respeito pela investigação em curso.

Apesar do sucedido, a comunidade paroquial garante que a actividade religiosa e pastoral decorre com normalidade, agradecendo igualmente “todas as manifestações de solidariedade e apoio recebidas”.

O caso está agora nas mãos das autoridades competentes.