Kaique despede-se do Nacional

O guarda-redes Kaique Pereira está de saída do Nacional, anunciou o próprio jogador na rede social Instagram.

“Obrigado Nacional. Uma honra ter defendido as cores CD Nacional e atingido os objectivos da época! Sempre estarei na torcida pelos sucessos do clube!”, escreveu o atleta de 23 anos.

Kaique encontrava-se cedido por empréstimo pelo Palmeiras ao Nacional, que já manifestara interesse na sua continuidade. Contudo, o clube brasileiro também já fizera saber que pretendia o regresso do seu guarda-redes, que antes de ingressar no Nacional já estivera cedido ao Farense.

Para além de Kaique, Lucas França também está de saída do Nacional.