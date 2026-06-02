Selecção portuguesa cumpre segundo dia de estágio

A seleção portuguesa cumpre hoje o segundo dia de preparação para a fase final do Mundial2026 de futebol, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, como novo treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois arranque dos trabalhos na tarde de segunda-feira, Portugal, que é liderado pelo espanhol Roberto Martínez, trabalha hoje durante a manhã e tem uma sessão agendada para as 10:30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes, às 09:30, igualmente na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, Martínez contou com 23 dos 27 jogadores convocados, com Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos a serem os únicos ausentes. Os quatro jogadores do Paris Saint-Germain sagraram-se bicampeões europeus no sábado e só se juntam à comitiva lusa no sábado.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro no sábado (06 de junho) com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 de junho para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 locais (18:00 em Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 locais (18:00 em Lisboa), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.