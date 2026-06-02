Califórnia reconhece Dia dos Açores, Dia de Portugal e Mês da Herança Portuguesa

A legislatura estadual da Califórnia aprovou, ontem, a resolução que declara Junho como Mês da Herança Portuguesa, 10 de junho como Dia de Portugal e 25 de maio como Dia dos Açores, numa votação bipartidária sem votos contra.

A ACR-185 foi introduzida na assembleia estadual em abril pelas representantes luso-americanas Cecilia Aguiar-Curry (democrata) e Alexandra Macedo (republicana).

"Como neta de imigrantes da ilha açoriana Terceira, tenho a honra de reconhecer os inúmeros contributos dos luso-californianos", afirmou Alexandra Macedo quando se dirigiu à assembleia para apresentar a resolução.

A votação, que decorreu no capitólio estadual em Sacramento, teve a presença do cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira, e do diretor do Instituto Português Além-Fronteiras e presidente da California Portuguese American Coalition, Diniz Borges.

"A história dos portugueses na Califórnia é uma de trabalho árduo, família, fé e comunidade", afirmou Cecilia Aguiar-Curry, na sua apresentação. "Por mais de 200 anos, imigrantes portugueses, muitos dos Açores, ajudaram a construir a Califórnia especialmente na agricultura, laticínios e pescas", continuou.

Para comemorar a aprovação com 51 votos a favor, Alexandra Macedo ofereceu aos representantes massa sovada da padaria portuguesa Pastry Delight, situada no seu distrito, que abarca partes dos condados de Tulare, Kings e Fresno.

No texto da resolução, as autoras salientaram que a presença portuguesa na Califórnia antecede o estabelecimento da Califórnia como parte dos Estados Unidos e existem "laços duradouros" entre o estado e os Açores. "Hoje, mais de 350 mil pessoas de origem portuguesa vivem na Califórnia, das quais aproximadamente 90% são de ascendência açoriana", frisaram as representantes.

A importância da diáspora portuguesa no estado, em particular açoriana, continua a refletir-se nas organizações fraternais e no ensino da língua portuguesa, defenderam. "A Califórnia mantém uma relação de estado-irmão com a Região Autónoma dos Açores, promovendo a colaboração em energias renováveis, agricultura sustentável, turismo, tecnologia e intercâmbio cultural", lê-se na resolução.

Foram ainda destacadas as contribuições de personalidades portuguesas na cultura californiana, citando Mary Astor, Katy Perry, Tom Hanks, Joe Perry, Nuno Bettencourt, Steve Perry e Sara Bareilles.

"Tradições culturais como a Festa do Espírito Santo e outras celebrações comunitárias continuam a ser expressões vitais da herança e identidade na Califórnia", referiram as representantes.

A resolução ACR-185 tinha sido inicialmente apresentada a 27 de abril e passou a 18 de maio, mas a votação final só ocorreu esta segunda-feira.