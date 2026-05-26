Funchal recebe segundo dia do 'Global Islands'

O Funchal acolhe esta quarta-feira, 27 de Maio, o segundo dia do evento 'Global Islands: Leading Beyond 2030 – Isolated by Sea, Connected by Vision', uma iniciativa promovida pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, que reúne especialistas, decisores e projectos ligados ao futuro das regiões insulares, no VidaMar Hotels & Resorts, no Funchal.

A sessão arranca às 09h30, com a abertura a cargo do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, seguindo-se, às 09h50, a intervenção 'Ilhas para além de 2030 – Liderança e Resiliência', por Andreia Collard. Pelas 10h10, Daniel Freitas Design apresenta 'Não julgues pelo tamanho'.

Durante a manhã será ainda conhecido o vencedor do prémio Turismo Sustentável (11h00), antes das intervenções sobre sustentabilidade costeira, por Eduardo Ortiz Jasso (11h40), e sobre soluções empresariais sustentáveis, com Youssef Khayali (12h00), no âmbito da apresentação “Sustalium – Business Compliance and Sustainability Made Simple'.

A agenda retoma à tarde, pelas 14h20, com a sessão 'Ilhas Globais', dinamizada pela Island Innovation, seguida de duas mesas redondas: 'Ilhas: Tradição, Inovação e Futuro' (14h40) e 'Competitividade e Impacto' (15h10).

O programa prossegue com a sessão 'Porquê a Madeira? – Benefícios e investimento' (16h00), a apresentação do caso CIGMA (16h30) e termina com a sessão de encerramento, marcada para as 17h00.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 92;

Assembleia Legislativa da Madeira;

09h00–12h45 – Formação 'Saúde Mental no Desporto';

Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

09h30–16h00 – Festa do Desporto Escolar: Multiactividades;

Quinta Magnólia

09h30 – Seminário 'Literacia em mudança: Ensinar, Intervir e Inovar';

Centro Cultural John dos Passos

11h00 – 4ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas;

Assembleia Legislativa da Madeira

14h30 – Comissão Parlamentar de Inquérito ao ISAL, com Jorge Carvalho;

Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30 – Conferência de imprensa sobre o concerto da Banda do Panda em Câmara de Lobos;

Salão Nobre



17h00 – Cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia do Funchal;

Salão Nobre

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Maio:

1823 - D. Miguel desencadeia o movimento da Vilafrancada, para abolir a Constituição Liberal de 1822.

1936 - O paquete de luxo britânico Queen Mary começa a sua viagem inaugural, de Southampton, Inglaterra, para a cidade de Nova Iorque, Estados Unidos.

1941 - II Guerra Mundial. O navio de guerra alemão Bismarck é afundado ao largo de França.

1975 - Os trabalhadores da Rádio Renascença, propriedade do Episcopado, ocupam as instalações em Lisboa.

1977 - Tentativa de golpe de Estado por "fracionistas" do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), então já no poder do país recém-independente, contra o Presidente Agostinho Neto e "bureau político" do partido. Segundo vários relatos, milhares terão morrido na resposta do regime angolano, nomeadamente os dirigentes Nito Alves, então ministro da Administração Interna, José Van-Dúnem, e a sua mulher, Sita Valles.

1987 - O FC Porto conquista o título de Campeão Europeu de Futebol ao vencer na final o Bayern de Munique por 2-1.

1993 - Atentado à bomba no centro histórico de Florença, Itália, causa a morte a cinco pessoas e destrói património artístico da cidade.

2007 - A Rádio Caracas Televisão, RCTV, o mais antigo canal privado de televisão da Venezuela, encerra à meia-noite, depois de o Presidente Hugo Chávez ter decidido não renovar a licença da estação televisiva.

2008 - Abertura do novo troço da Linha Amarela, entre as estações João de Deus e D. João II, em Gaia. A rede do Metro do Porto passa a contar com 70 estações.

2022 - O Orçamento do Estado para 2022 é aprovado em votação final global no parlamento, com os votos a favor do PS e as abstenções dos deputados do PSD da Madeira e dos deputados únicos do PAN e Livre.

2023 - O Benfica sagra-se campeão nacional de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, na 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

Pensamento do dia