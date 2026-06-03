Israel anuncia morte de alto responsável da Jihad Islâmica num ataque na Faixa de Gaza

O Exército de Israel anunciou ontem a morte de um alto responsável da Jihad Islâmica num ataque realizado na terça-feira no sul da Faixa de Gaza, embora até ao momento não haja confirmação por parte da milícia palestiniana.

Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI) identificou a vítima do bombardeamento como Ahmed Abú Mughizib, que descreveu como "chefe de uma célula de lançamento de foguetes da organização terrorista Jihad Islâmica".

Israel assegurou nas suas redes sociais que Mughizib "atuava para promover planos terroristas contra o Exército israelita e os cidadãos do Estado de Israel, participou na promoção de tentativas de contrabando para a Faixa de Gaza e foi eliminado por representar uma ameaça imediata" para as forças israelitas.

As FDI indicaram ainda que durante a noite de terça-feira "atacaram vários terroristas" do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) no centro da Faixa de Gaza.

Estes ataques foram dirigidos contra aqueles que também são acusados de promover "planos terroristas" contra as tropas israelitas destacadas no enclave palestiniano.