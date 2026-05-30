Saiba como contribuir para o Banco Alimentar Contra a Fome

A campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome está a decorrer até amanhã, 31 de Maio, nos supermercados de todo o país, mas há mais formas de ajudar quem tem carências a nível alimentar.

Campanha nos supermercados

Pelos supermercados de todo o país é possível contribuir, adquirindo os produtos e entregando-os aos voluntários, que se encontram devidamente identificados para o efeito. Os alimentos devem ser não perecíveis, como é o caso de leite, conservas, massa, arroz, azeite, açúcar, farinha, entre outros. Estes produtos são então encaminhados para os armazéns do Banco Alimentar de cada região, onde são pesados, separados e acondicionados para serem entregues às entidades beneficiárias. “A distribuição começa de imediato, garantindo que tudo chega à mesa de quem mais precisa”, garante o Banco Alimentar.

‘Ajuda Vale’ e portal de doação online

Os interessados em ajudar podem fazê-lo de outras formas. Uma das modalidades é a ‘Ajuda Vale’ que consiste em vales de produtos, que estarão disponíveis até dia 7 de Junho nas caixas dos supermercados.

Esses vales dispõem de um código de barras específico associado aos produtos que cada pessoa quer doar ao Banco Alimentar.

Por outro lado, é possível continuar a doar através portal de doação online, em www.alimentestaideia.pt, onde podem ser doados bens perecíveis até dia 7 de junho. Esta é uma forma de permitir que qualquer pessoa pode participar na campanha, mesmo residindo fora do país.

Pelas 15h30 de hoje, a nível nacional, na plataforma on-line, já tinham sido doados 3.810 litros de azeite, 3.717 litros de óleo, 7.957 litros de leite, 7.109 quilos de atum, 5.351 quilos de salsichas e 6.036 quilos de arroz.