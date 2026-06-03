Chefe do estado-maior americano visita a Venezuela

O chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, Dan Caine, deslocou-se hoje à Venezuela, cinco meses após a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, a 03 de janeiro, anunciou hoje, em comunicado, o Estado-Maior americano.

"O general Dan Caine esteve em Caracas, na Venezuela, hoje [quarta-feira] para a sua primeira visita oficial ao país. O general Caine participou em discussões bilaterais com altos responsáveis do governo interino, assim como com o pessoal da embaixada dos Estados Unidos", segundo a nota.

Esta visita do mais alto graduado americano ocorre quando a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, realiza a sua primeira saída oficial para fora do continente, na Índia.

O general Francis Donovan, chefe do comando militar americano para a América Latina e Caraíbas (Southcom), já se deslocou duas vezes à Venezuela desde 03 de janeiro.

Maduro está atualmente detido nos Estados Unios, após a sua captura durante a incursão militar norte-americana na capital,Caracas, em janeiro.