Primeiras páginas desta sexta-feira com política, saúde e futebol em destaque

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais que se publicam neste dia 29 de Maio de 2026.

No semanário Expresso:

- "Trabalho social será obrigatório para quem recebe apoios"

- "Estrangeiros começam a sair para Espanha ou a voltar para casa"

- "Há mais de 1000 TVDE parados em Lisboa por falta de motoristas"

- "Influencers da imigração brasileira estão a promover outros destinos"

- "Atrasos na AIMA com grande peso na decisão de partir"

- "PS lidera intenções de voto e Montenegro negativo pela primeira vez"

- "Infarmed recusa medicamento a 14 doentes terminais"

- "Força Aérea prefere F-35 americanos aos caças europeus"

- "Roberto Martínez: 'Ganhar o Mundial não é um objetivo. É um sonho'"

- "Afonso de Albuquerque, o português que dominou Ormuz"

- "Até os aliados de Sánchez já falam em eleições antecipadas"

- "30 ajustes suspeitos na 'teia' do PS"

- "Montenegro e Passos no Solverde"

- "Audição de Neves na próxima semana"

- "Governo cumpre promessa de Costa"

- "Reforma nos 66 anos e 11 meses"

Ver Galeria

No semanário Nascer do Sol:

- "Saída de Carrilho da PSP apanha Neves de surpresa"

- "28 de Maio, o fim da República, 100 anos depois"

- "O lado B de Carlos Tavares, antigo ministro da Economia"

- "PS. Detenções e buscas no Largo Rato abalam José Luís Carneiro"

- "Direita 'mexe'. Passos provoca S. Caetano"

- "Finanças. Chefe de gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais na calha para diretor-geral"

- "APREN. Elétricas 'reabilitam' João Galamba para lugar de Amaral Jorge"

- "Educação. Luta contra bullying é missão coletiva"

- "Queen's, Indochina e Blues Café já foram demolidos"

- "Altice. Patrick Drahi com cerco mais apertado"

- "Estado pagou 80 mil euros por esta obra de arte"

- "Abusos sexuais. Igreja expulsa padre, mas perdoa arcebispo"

- "M2. Futuro da habitação em debate no Estoril"

Ver Galeria

No Correio da Manhã:

- "Assessor de Carneiro e mulher detidos em rede de favores. Buscas na sede do PS e Juntas lideradas por socialistas"

- "Duarte Moral e companheira, Rute Reimão, entre os visados da operação judicial que investiga batota nas adjudicações. Negócios suspeitos de 2 milhões Euro"

- "Idade da reforma quase nos 67 anos. 66 anos e 11 meses já em janeiro"

- "Segurança Social. Imigrantes ajudam excedente histórico"

- "Faro. Vítima de acidente morre após 4 horas sem vigilância na urgência"

- "Crime brutal. Português morre em Espanha espancado"

- "Tempestades. Pessoas sem casa e vias cortadas 4 meses depois"

- "Em maio. Mora bate recorde de temperatura com 40,3 graus"

- "Sucessão de Mourinho. Marco Silva hesita em esperar pelo Benfica"

- "FC Porto. Villas-Boas elogia Rui Costa e ataca Varandas"

- Torreense perde. Casa Pia fica na I divisão"

No Diário de Notícias:

- "Empresários avisam que vão subir mais os preços até setembro"

- "Carlos Lopes. 'Nunca vivi para ser herói. Vivi para ser melhor'"

- "'Imergente'. PS quer distanciar-se de investigação que envolve autarca e assessor"

- "Pobreza. Idosos e famílias com filhos lideram pedidos de ajuda alimentar"

- "Guerra. Ataques não travam acordo entre EUA e Irão, mas palavra final é de Trump"

- "Cinema. O renascimento da Nova Vaga"

No Público:

- "Protecção de Dados defende que donativos a partidos sejam divulgados"

- "Laurie Anderson: 'Vivemos tempos surreais. Os artistas não têm qualquer hipótese'"

- "Mundial 1966. Aqueles que foram atrás da bola, entre o caniço e o cimento"

- "Estreia. A Morte do Diabo, a opereta inacabada de Eça de Queiroz, sobe ao palco em Aveiro"

- "Habitação. Prestação de crédito de 150 mil euros com Euribor a 12 meses a rever em junho sobe 10%"

- "Operação Imergente. Negócios feitos por autarquias do PS rondam os dois milhões"

- "Irão e EUA. Acordo para mais 60 dias de tréguas aguarda OK de Trump"

- "Saúde. Plano falha na redução das listas de espera e falta de médicos"

No Jornal de Notícias:

- "Megaoperação policial cerca PS de Lisboa e visa contratos de dois milhões"

- "Caos nos aeroportos deixa passageiros sem proteção"

- "Há 25 anos que não estavam 40 graus em maio"

- "Concerto. Burla de milhares de euros com bilhetes para ver Bad Bunny"

- "Idade da reforma aumenta para os 66 anos e 11 meses já em 2027"

- "Saúde. Portugueses fogem dos rastreios às infeções sexuais"

- "FC Porto. 'Varandas dá muito trabalho, Rui Costa é um senhor'. Villas-Boas avalia lideranças nos clubes rivais"

- "Famalicão. Prisão para grupo de dez que agrediu enfermeiros"

- "Conferência. O futuro do Poder Local à lupa nos 138 anos do JN"

No Negócios:

- "Inteligência Artificial. O que vem a seguir"

- "Manuel Dias, CTO do Estado: 'Portugal está atrás em produtividade. A IA pode ajudar'"

- "O que está a mudar na guerra e nos crimes digitais"

- "O manifesto do papa para travar a Grande Máquina"

- "Entrevista a Cláudia Custódio: O 'Homo economicus' pode ser um verdadeiro herói cómico"

No O Jornal Económico:

- "Franceses do Novobanco também vão comprar a GamaLife"

- "Morte limpa. A história da empresa portuguesa que está aberta 24 horas por dia, para limpar os cenários mais difíceis"

- "Alicerces da reforma do Estado aprovados até ao verão"

- "Nova TAP vai ficar com mais poder de fogo do que rivais brasileiras na luta do Atlântico Sul"

- "Portugal é o 2.º país da UE onde atestar o carro mais pesa na carteira"

- "Mundial da FIFA está 'on fire' com ameaças terroristas e polarização interna os EUA"

- "Nuno Félix concorre a diretor-geral da AT. Finanças já têm 'short-list'"

- "Empresários portugueses têm de ter mais ambição, diz líder da AIMMAP"

- "Hub Azul acelera 18 startups internacionais a partir de Portugal"

No Record:

- "Benfica. 15 milhões e adeus. Águias só querem que Real Madrid pague Mourinho"

- "[Benfica] Ainda não houve contactos diretos com o treinador ou com o clube espanhol. Cláusula dos 7 MEuro expira hoje e SAD não irá negociar"

- "Casa Pia 2-0 Torreense. Gansos ficam na Liga"

- "Sporting. Pedro Lima apresentado. 'O Sporting é incrível'"

- "Rui Borges aposta no cabedal do meio-campo. Reforços têm todos 1,84 M ou mais"

- "Sporting. Rui Silva e o escândalo da Taça. 'Temos de olhar para dentro'"

- "FC Porto. Villas-Boas compara rivais. 'Rui Costa é um senhor'. 'Não confio em Varandas'"

No O Jogo:

- "AVB ameaça com tribunais. Se a proposta do Nacional for aprovada, dragões receberão menos 41% do que no modelo proposto pela Liga"

- "'Ideia do Nacional pode implodir o futebol português'"

- "'80% ou 90% da demografia de adeptos está concentrada entre os três grandes'"

- "[André Villas-Boas] 'Varandas? Não gostamos um do outro'"

- "FC Porto. Pietuszewski renova até 2031 e Moffi sai"

- "'Jogar a Champions é a realização de um sonho'. Pedro Lima assinou [pelo Sporting] até 2031 e foi blindado por cláusula de 80 MEuro"

- "Rui Silva faz balanço: 'É tempo de olhar para dentro'"

- "Benfica. Marco Silva faz desconto. Salário oferecido pelas águias é inferior ao que ganhava Mourinho"

- "Maiorca pede 25 MEuro por Samu Costa"

- "Casa Pia 2-0 Torreense. Gansos ficam na I Liga"

- "Ténis. Jaime Faria brilha em Paris. Apurado para terceira ronda de Roland Garros"

E no A Bola:

- "Gustavo Sá na lista. Médio do Famalicão agrada ao Benfica. Ainda não há contactos pelo jogador de 21 anos. À espera da validação do novo treinador"

- "Saviolo, extremo do V. Guimarães, continua na agenda"

- "Águias têm de subir fasquia por Marco Silva. Fulham oferece Euro7,5 M limpos por época, encarnados chegam aos Euro5 M"

- "Sporting. Pedro Lima quer 'conquistar tudo'. Médio ex-Aves SAD assinou até 2031"

- "'Doumbia vai criar impacto. É bom investimento'. Reforço elogiado por De Franceschi, antigo extremo italiano dos leões"

- "FC Porto. 'Não gostamos um do outro'. André Villas-Boas admite falta de química com Frederico Varandas, enquanto apelida Rui Costa de 'senhor do futebol'"

- "FC Porto. Pietuszewski renova. Terem Moffi de saída"

- "Casa Pia 2-0 Torrense. Gansos ficam no escalão principal"

- "Liga. Todos os números do campeonato de 2025/26"

- "Internacional. Bernardo Silva negoceia com o Barcelona"

- "O Meu Mundial. Augusto Inácio: 'Até meninas entraram no hotel'"

- "Basquetebol. Benfica elimina Oliveirense e está na final da Liga"

- "Hóquei em patins. Encarnados entram a ganhar na meia-final ante o OC Barcelos"