Fórum sobre resíduos de construção e economia circular em Câmara de Lobos

No âmbito da Semana do Ambiente 2026, realiza-se no próximo dia 2 de Junho, pelas 14h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o fórum 'Resíduos de Construção e Demolição e Economia Circular – A Circularidade na Construção Civil'.

Segundo nota a imprensa, "a iniciativa pretende reunir técnicos e profissionais do sector da construção civil para reflectir sobre os desafios e oportunidades associados à gestão sustentável dos resíduos de construção e demolição, bem como à integração dos princípios da economia circular na actividade do sector".

Revela ainda que "o programa contará com a participação de dois técnicos da Direcção Regional, que irão dinamizar sessões dedicadas a temas considerados estratégicos para o futuro da construção". Adianta ainda que "Urbano Gonçalves apresentará a palestra 'Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD)', centrada nas principais orientações decorrentes do enquadramento legal actualmente em vigor para a gestão destes resíduos no contexto das obras de construção".

"Já Cláudia Sá conduzirá a apresentação 'Agenda Madeira Circular', dedicada às estratégias regionais de gestão de resíduos e de economia circular. A sessão dará ainda destaque ao trabalho desenvolvido pela Plataforma Madeira Circular e às suas implicações para o sector da construção civil", acrescenta.

Realça que "a promoção destas temáticas assume particular relevância num contexto em que a construção civil é chamada a desempenhar um papel cada vez mais activo na transição para modelos de desenvolvimento mais sustentáveis". "A valorização dos resíduos, a utilização eficiente dos recursos, a redução dos impactes ambientais e a adopção de práticas circulares são apontadas como factores essenciais para reforçar a competitividade do sector e contribuir para os objectivos de sustentabilidade ambiental da Região", sustenta.

Por fim, sublinha que "o fórum constitui, assim, uma oportunidade para aprofundar conhecimentos, partilhar experiências e reforçar o compromisso colectivo com uma construção mais sustentável, inovadora e alinhada com os princípios da economia circular".