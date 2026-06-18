2.ª Edição do Open Day - Centro de Noite 'Casa Esperança'

No próximo dia 19 de junho, o Centro de Noite Casa Esperança, espaço da Garouta do Calhau, situado junto ao Paiol, volta a abrir portas à comunidade para a realização da sua 2.ª edição do Open Day.

A iniciativa pretende dar a conhecer o espaço e o seu funcionamento, bem como esclarecer dúvidas e prestar informações sobre esta resposta social pioneira na Região, dirigida a pessoas interessadas em frequentar o Centro de Noite, incluindo familiares, representantes ou os próprios utentes.

O programa tem início às 15h00 e inclui uma sessão de zumba sénior, promovendo a atividade física de forma adaptada e inclusiva, seguida de um momento de convívio entre participantes e equipa técnica.

A organização convida todos os interessados a participar, recomendando o uso de roupa confortável e boné. Esta é uma oportunidade para conhecer de perto um projeto inovador de apoio social e envelhecimento ativo na comunidade.