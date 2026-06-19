Cerca de 50 mil euros para o 'São João na Sé'

O Funchal volta a celebrar o centro histórico com uma nova aposta nas festas populares. Entre hoje e 27 de Junho, a cidade acolhe a 1.ª edição do 'São João na Sé', uma iniciativa da Câmara Municipal que junta as tradicionais Festas da Sé e os Altares de São João num só evento.

As festividades arrancaram esta tarde, junto à Praça do Município, ocasião em que o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, avançou que o investimento rondou os 50 mil euros. "O investimento ronda os 50 mil euros para estes nove dias de festa. O valor é ligeiramente superior ao do ano anterior, devido ao facto de juntarmos dois eventos. Os espaços são os mesmos, mas o facto de alargarmos o número de dias justifica-se", afirmou o autarca.

O evento decorre ao longo de nove dias e inclui um programa diversificado, com animação cultural, música, gastronomia e momentos de convívio.

Jorge Carvalho destaca que as expectativas são positivas para esta primeira edição. “É uma nova experiência ao fundirmos estes dois momentos que já eram uma referência na cidade, as Festas da Sé e os Altares de São João. Acreditamos que continuarão a ter o sucesso que tinham e a ser uma referência para a cidade”.

A iniciativa centra-se no centro histórico do Funchal, abrangendo várias artérias, nomeadamente a Rua João Tavira, Rua dos Ferreiros, Rua da Queimada de Cima, Rua da Queimada de Baixo, Largo do Chafariz e Praça do Carmo.

A abertura contou com o Teatro Bolo do Caco e a actuação da Banda Distrital do Funchal 'Os Guerreiros'. Ao longo da noite existirão actuações de 'Madeira Brinco', 'Seca Pipas' e da 'TUma'.