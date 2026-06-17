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Madeira

Quem vive sozinho na Madeira precisa de ganhar quase 50 mil/ano para comprar casa

São os que têm de dar maior valor da entrada inicial para aceder ao crédito para um T0. No arrendamento só ficam atrás de Lisboa

Foto Shutterstock
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A ilha da Madeira é o território de Portugal onde uma pessoa sozinha precisa de auferir o rendimento mais elevado para comprar um T0: 49.400 euros líquidos anuais. O valor é superior ao exigido em Lisboa (47.520 euros) e mais do quadruplo do necessário em distritos como Évora (11.440 euros), o menos exigente do país. Os dados são do primeiro trimestre de 2026 e foram publicados hoje pelo idealista.

A nível nacional, comprar um T0 requer, em média, um rendimento líquido de 33.680 euros por ano, o equivalente a uma prestação mensal de 842 euros para um imóvel cujo preço médio ronda os 225.000 euros. A este valor acresce uma entrada inicial de cerca de 45.000 euros.

No Funchal, a situação é ainda mais exigente do que na média da região, pois para comprar um T0 neste município, são necessários 53.880 euros líquidos anuais, o valor mais alto entre todas as cidades analisadas.

No arrendamento, o Funchal surge em segundo lugar, a seguir a Lisboa. Para arrendar um T0 sozinho na capital, são necessários 42.000 euros anuais; no Funchal, 36.800 euros. O limiar recomendado pelos especialistas é que a renda não ultrapasse 30% do rendimento líquido.

A análise revela ainda que, em média em Portugal, o rendimento necessário para arrendar um T0 (34.800 euros anuais) é superior ao exigido para o comprar (33.680 euros), o que, segundo Ruben Marques, porta-voz do idealista, "evidencia a pressão que continua a existir sobre a oferta de casas mais pequenas em Portugal".

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