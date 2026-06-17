Quem vive sozinho na Madeira precisa de ganhar quase 50 mil/ano para comprar casa

A ilha da Madeira é o território de Portugal onde uma pessoa sozinha precisa de auferir o rendimento mais elevado para comprar um T0: 49.400 euros líquidos anuais. O valor é superior ao exigido em Lisboa (47.520 euros) e mais do quadruplo do necessário em distritos como Évora (11.440 euros), o menos exigente do país. Os dados são do primeiro trimestre de 2026 e foram publicados hoje pelo idealista.

A nível nacional, comprar um T0 requer, em média, um rendimento líquido de 33.680 euros por ano, o equivalente a uma prestação mensal de 842 euros para um imóvel cujo preço médio ronda os 225.000 euros. A este valor acresce uma entrada inicial de cerca de 45.000 euros.

No Funchal, a situação é ainda mais exigente do que na média da região, pois para comprar um T0 neste município, são necessários 53.880 euros líquidos anuais, o valor mais alto entre todas as cidades analisadas.

No arrendamento, o Funchal surge em segundo lugar, a seguir a Lisboa. Para arrendar um T0 sozinho na capital, são necessários 42.000 euros anuais; no Funchal, 36.800 euros. O limiar recomendado pelos especialistas é que a renda não ultrapasse 30% do rendimento líquido.

A análise revela ainda que, em média em Portugal, o rendimento necessário para arrendar um T0 (34.800 euros anuais) é superior ao exigido para o comprar (33.680 euros), o que, segundo Ruben Marques, porta-voz do idealista, "evidencia a pressão que continua a existir sobre a oferta de casas mais pequenas em Portugal".