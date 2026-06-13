João Silva vence Rali da Ribeira Brava

João Silva e o seu navegador Luís Rodrigues festejaram há instantes nova vitória no Campeonato de Ralis Coral da Madeira de 2026, ao vencer o Rali da Ribeira Brava.

Naquela que é a quarta prova da temporada o piloto ao volante do Toyota GR Yaris Rally 2 dominou por completo as nove provas especiais do rali, onde veio a vencer seis, e conquistou o triunfo final com o tempo total de 47.56,5 minutos.

A dupla Miguel Caires/Marco Macedo teve um regresso de grande nível ao campeonato madeirense conseguindo mesmo ser os segundos classificados. Num Skoda Fabia RS Rally2, a equipa terminou a menos 12,4 segundos do vencedor.

A fechar o pódio veio a ficar o actual campeão regional, Miguel Nunes, que ao lado de João Paulo e num Skoda Fabia RS Rally2 viriam a ficar a 17,3 segundos de João Silva.

Alexandre Camacho/Pedro Calado, também de regresso ao Campeonato de Ralis Coral da Madeira foram quarto classificados a 55,9 segundos do vencedor, e num Skoda Fabia RS Rally2.

A fechar o top-5 ficou Gil Freitas/Duarte Miranda, num Alpine A110 GT+, que conseguiram ultrapassar na derradeira prova especial Artur Quintal/Vítor Henriques (Skoda Fabia Rally2 Evo) ficando a 2.33,6 de João Silva.