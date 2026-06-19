'Toast to America' assinala 250 anos da independência dos EUA

A Associação de Promoção da Madeira (APM) promoveu esta quinta-feira, 18 de Junho, na Residência do Embaixador de Portugal nos Estados Unidos, em Washington D.C., o evento 'Toast to America', uma iniciativa que evocou um dos episódios mais emblemáticos da história norte-americana: o brinde à independência dos Estados Unidos, em 1776, feito com Vinho Madeira.

A cerimónia contou com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes, e da directora executiva da APM, Sara Marote, reunindo cerca de 400 convidados, entre representantes institucionais, jornalistas, líderes de opinião, operadores turísticos (trade), parceiros estratégicos e empresas madeirenses e norte-americanas. Marcou ainda presença Christine Lawson, directora do Gabinete EUR/SE do Departamento de Estado norte-americano, em representação do subsecretário Adjunto do Bureau de Assuntos Europeus e da Eurásia, Daniel J. Lawton.

Albuquerque evoca a "bênção inicial" do Vinho Madeira

Em nota enviada, é dado conta que na ocasião, a 7.ª edição do evento, Miguel Albuquerque sublinhou a importância e a relevância da ligação histórica de Portugal aos Estados Unidos e, por consequência, da Madeira a esse percurso. O governante recordou que o brinde à independência norte-americana, feito com Vinho Madeira em 1776, representou uma espécie de "bênção" inicial para um país que viria a alcançar tamanho sucesso ao longo da sua história, uma ligação simbólica que, sublinhou, a Região tem todo o interesse em continuar a evocar e a valorizar junto do mercado norte-americano.

Realçou ainda o desempenho da ligação aérea direta entre os Estados Unidos (Newark) e a Madeira, assegurada desde o Verão de 2025 pela United Airlines, sublinhando que a rota tem registado resultados muito positivos e tem sido determinante para aproximar os dois mercados, facilitando o acesso de turistas norte-americanos à Região e consolidando-a como destino de fácil alcance a partir dos EUA.

Olhando para o futuro, Albuquerque referiu ainda o trabalho que continua a ser necessário desenvolver para viabilizar uma futura ligação aérea directa com Miami, considerando que uma rota desse género reforçaria de forma significativa a conectividade da Madeira ao mercado norte-americano, sobretudo junto da Florida e de toda a costa leste dos Estados Unidos, ampliando o potencial de crescimento que os números mais recentes já evidenciam.

Como gesto de gratidão pela presença de uma representante do Departamento de Estado norte-americano no evento, Miguel Albuquerque entregou a Christine Lawson uma lembrança especial, composta por uma garrafa de Vinho Madeira Terrantez de 1976, duas peças em bordado Madeira concebidas especificamente para o serviço do vinho e dois copos Siza Vieira gravados com o logótipo do evento. A oferta reuniu, num único gesto, três das expressões mais identitárias do património madeirense: o vinho, o bordado e o design.

Já o Embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes, enalteceu as relações históricas entre Portugal e os Estados Unidos e fez questão de sublinhar que o brinde à independência norte-americana foi feito com Vinho Madeira por este ser o melhor vinho disponível para assinalar a ocasião.

Francisco Duarte Lopes referiu-se ainda à emigração oriunda da Madeira, dos Açores e de várias regiões do continente português, destacando o contributo destas comunidades para o sucesso e o desenvolvimento dos Estados Unidos ao longo da sua história. O Embaixador terminou a sua intervenção agradecendo ao Presidente do Governo Regional da Madeira a organização do " Toast to America".

Gastronomia e vinho como embaixadores

Os convidados foram brindados com uma experiência gastronómica que cruzou os sabores da Madeira e dos Estados Unidos, através de um menu concebido especialmente para a ocasião. A representação madeirense esteve a cargo dos chefs Octávio Freitas, Júlio Pereira e Filipe Janeiro, responsáveis por levar até à capital norte-americana os sabores, produtos e tradições culinárias do arquipélago.

Em paralelo, e numa homenagem direta à ligação histórica entre a Madeira e a independência norte-americana, foram servidas algumas das mais emblemáticas referências vínicas da Região (vinhos fortificados e tranquilos), apresentadas aos convidados com o apoio de uma equipa de sommeliers especializados.

Operação de grande escala

Por trás da cerimónia esteve um esforço logístico considerável: cerca de 130 pessoas estiveram envolvidas na organização e outras tantas na produção do evento, com a participação de 20 empresas. No total, foram enviadas cerca de 1,5 toneladas de material de Portugal para os Estados Unidos para viabilizar o evento.

Entre os convidados contaram-se cerca de 40 jornalistas, influenciadores e criadores de conteúdo, parceiros importantes na promoção do destino. O evento contou ainda com a presença de representantes de duas companhias aéreas, nomeadamente da TAP e a United Airlines.

Um mercado em forte expansão

Mais do que uma celebração histórica, o evento constituiu uma importante plataforma de promoção internacional da Madeira num dos seus mercados de diversificação mais relevantes e os números confirmam essa relevância. Em 2025, os Estados Unidos foram responsáveis pela emissão de cerca de 80 mil visitantes para o destino, naquele que tem sido um crescimento sustentado ao longo dos últimos anos: o número de hóspedes norte-americanos passou de 17.082 em 2019 para 79.535 em 2025, um crescimento acumulado superior a 360%, e as dormidas mais que quadruplicaram no mesmo período, de 67.307 para 284.387.

Esta evolução tem permitido aos Estados Unidos subir de forma consistente na hierarquia dos mercados emissores da Região: de 11.º mercado emissor estrangeiro em dormidas em 2022 (9.º em hóspedes), os EUA passaram, em 2025, a figurar entre os seis principais mercados emissores estrangeiros, tanto em hóspedes como em dormidas. A tendência mantém-se em 2026, com um crescimento homólogo de cerca de 26% registado até abril, face ao período equivalente do ano anterior.

O "Toast to America" surge precisamente como o culminar deste esforço de promoção continuado que a APM tem desenvolvido junto do mercado norte-americano nos últimos anos, através de presenças em feiras internacionais, ações de promoção junto do trade e dos media especializados, e parcerias com operadores e companhias aéreas que têm vindo a reforçar a ligação aérea entre os Estados Unidos e a Madeira. O evento em Washington D.C. reflete assim uma estratégia mais ampla e sistemática de afirmação do destino junto do consumidor e do trade norte-americanos, e não uma ação isolada, capitalizando o impulso que a Região tem vindo a construir junto deste mercado prioritário.