Madeira assinala Dia de Portugal

A Madeira assinala hoje o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com a tradicional cerimónia do hastear da Bandeira Nacional no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

A sessão, marcada para as 10 horas, é promovida e presidida pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto. Trata-se da primeira vez que o juiz desembargador preside às comemorações do 10 de Junho na Região, depois de ter sido nomeado para o cargo pelo Presidente da República, António José Seguro.

Habitualmente, as comemorações do Dia de Portugal na Madeira incluem também a entrega de condecorações a personalidades e instituições da Região, atribuídas por decisão do Presidente da República e entregues pelo representante da República. Este ano, contudo, não foi anunciada qualquer cerimónia de imposição de insígnias para o dia de hoje.

O DIÁRIO apurou, no entanto, que a cerimónia de imposição de insígnias vai realizar-se amanhã.

A sessão será presidida pelo Presidente da República, António José Seguro, que se deslocará à Madeira no âmbito das cerimónias evocativas dos 50 anos da Autonomia. No entanto, até ao momento, continuam por ser divulgados os detalhes oficiais da cerimónia, bem como a lista dos agraciados.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - XI circuito da Junta de Freguesia de Santo António, com partida junto à junta de freguesia local

CURIOSIDADES:

- Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e Dia Mundial dos Alcoólicos Anónimos

- Este é o centésimo sexagésimo segundo dia do ano. Faltam 204 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1580 - Data provável da morte de Luís Vaz de Camões.

1610 - Os primeiros colonos holandeses que chegam ao Novo Mundo estabelecem-se na ilha de Manhattan, Nova Iorque. Chamam-lhe Nova Amsterdão.

1654 - É assinado em Westminster o Tratado de paz e aliança entre D. João IV e os representantes de Oliver Cromwell, Protetor de Inglaterra, o qual concedia grandes privilégios ao comércio e súbitos britânicos.

1794 - Revolução Francesa. São alargados os poderes dos tribunais revolucionários e aumentam as execuções em massa.

1829 - Primeira corrida que opõe Oxford e Cambridge, Inglaterra, em barco a remos. A corrida tem origem numa aposta entre Charles Merivale, um estudante do St John's College, Cambridge, e Charles Wordsworth, um estudante da Christ Church, Oxford.

1836 -- Morre, com 61 anos, o físico francês André Marie Ampere, fundou a ciência da electrodinâmica, agora conhecida como eletromagnetismo.

1860 - É fundada a Real Associação Central da Agricultura Portuguesa.

1880 -- Primeira grande manifestação republicana em Lisboa assinala o tricentenário da morte de Camões.

- Inauguração da Biblioteca da Ajuda, na ala norte do Palácio, com origem na antiga Biblioteca Régia, ou Livraria Real, agrupando a Coleção dos Manuscritos da Coroa, a Biblioteca das Necessidades, a Biblioteca do antigo Colégio dos Nobres, a Livraria da Congregação do Oratório e outras coleções doadas ou adquiridas.

1891 - É constituída a sociedade Companhias Reunidas de Gás e Electricidade (CRGE), que resulta da fusão entre a Companhia Lisbonense de Iluminação a Gás (1848) e a Companhia Gás de Lisboa (1887), para produzir e distribuir gás e electricidade.

1907 -- O francês Auguste Lumiére apresenta a fotografia a cor.

1917 - Eclodem as revoltas do Sinn Fein, em Dublin, Irlanda.

1925 -- Abre a cervejaria Portugália, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, já depois da fábrica que lhe deu origem (Fábrica da Cerveja Germânica) ter mudado de nome devido ao sentimento antigermânico.

1926 -- Morre, com 73 anos, o arquiteto catalão Antoni Gaudí i Cornet, passa grande parte da carreira com a construção do Templo Expiatório da Sagrada Família (Sagrada Família) em Barcelona, Espanha. Obra inacabada.

1940 -- II Guerra Mundial. A Itália declara guerra à França e ao Reino Unido. O Canadá entra no conflito, opondo-se à Alemanha Nazi e a Mussolini.

1942 -- II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis aniquilam os homens de Lidice, Checoslováquia, em represália pelo assassínio do dirigente SS Heinrich Heydrick. Mulheres e crianças são enviadas para o campo de Ravensbruck. A cidade é arrasada.

1943 - É inaugurada a Feira Popular de Lisboa, no Parque da Palhavã, pelo jornal "O Século", a favor da colónia balnear infantil.

1944 -- Inauguração do Estádio Nacional, em Oeiras. Inspirado no Estádio Olímpico de Berlim, Alemanha, remodelado para o Mundial de 2006. Miguel Jacobetty Rosa foi o projetista.

1958 - Eleições presidenciais. Os jornais divulgam discretamente os resultados do dia 08, que ainda atribuem 24 por cento dos votos ao general Humberto Delgado, apesar da fraude generalizada.

1962 - É inaugurado o Museu Monográfico de Conímbriga, posteriormente Museu Nacional.

1963 - É fundada a Frente Democrática de Libertação de Angola, por iniciativa do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola).

1967 - Termina a Guerra dos Seis Dias. Israel ocupa o território egípcio situado a leste do canal do Suez, a península do Sinai, e os Montes Golan, da Síria.

1971 - Os Estados Unidos levantam o embargo comercial à China, 21 anos depois.

1976 - Guerra civil no Líbano. Entram no país as forças de manutenção da paz da Liga Árabe.

1979 -- Segundo dia das primeiras eleições por sufrágio universal para o Parlamento Europeu.

1985 - Israel retira as tropas do Líbano, permanecendo no território do sul, junto à fronteira, até 24 de maio de 2000.

1988 - É instituído pelos estados português e brasileiro o Prémio Camões, destinado a estreitar os laços culturais entre os vários países lusófonos e enriquecer o património literário e cultural da língua portuguesa.

1992 - A RTP inicia emissões diretas para as comunidades de língua portuguesa em todo o mundo através da RTP Internacional (RTPi).

1993 -- Inauguração do Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém.

- O líder da Resistência Timorense Xanana Gusmão, sob prisão em Jacarta, Indonésia, é distinguido com a Ordem da Liberdade.

1995 -- Alcindo Monteiro é assassinado por skinheads no Bairro Alto, em Lisboa. Alcindo, na altura com 27 anos e residente no Barreiro, é espancado por um grupo de skinheads que agride várias pessoas - todas elas negras. É encontrado sem sentidos na rua Garrett.

1996 - O primeiro-ministro da Eslovénia, Janez Drnovsek, apresenta a candidatura de adesão do seu pais à União Europeia.

1999 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) anuncia o fim dos bombardeamentos à Jugoslávia. A Organização das Nações Unidas (ONU) autoriza o envio da força internacional de paz para o Kosovo.

2000 -- Morre, com 69 anos, Hafez al-Assad, Presidente da República da Síria.

2003 - O Presidente timorense Xanana Gusmão recebe o Prémio Félix Houphouët-Boigny pela paz da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris, França.

2004 -- Morre, aos 58 anos, Lino de Carvalho, deputado, vice-presidente da Assembleia da República, membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e do Comité Central do PCP.

- Morre, aos 73 anos, o cantor e músico norte-americano Ray Charles Robinson. A canção 'Georgia in my mind' é nomeada em 1979 canção oficial do Estado da Geórgia.

2005 - A Direcção-Geral de Saúde admite a possibilidade de existir em Portugal o primeiro caso da variante humana da doença Creutzfeldt-Jakob, mais conhecida como a doença das vacas loucas num adolescente do sexo masculino.

- Incidentes na praia de Carcavelos, concelho de Cascais. A formação de grupos de pessoas no areal estabelece a confusão e facilita o roubo de banhistas. A polícia ocupa a praia.

-- Morre, com 70 anos, René Bertholo, artista plástico, fundou, em Paris, França, com Lourdes Castro a revista KW que deu origem ao grupo com o mesmo nome, nome marcante da arte portuguesa contemporânea.

2006 - O filme de animação de Regina Pessoa "História Trágica com Final Feliz" é premiado com o Cristal da Curta-Metragem no Festival Internacional de Animação d´Annecy, em França.

- Três detidos - dois sauditas e um iemenita -- suicidam-se na prisão norte-americana de Guantánamo, em Cuba.

- Morre, aos 72 anos, Ruth Garcês, advogada e a primeira mulher a ingressar na carreira da magistratura, em 1977.

2007 - Álvaro Marinho e Miguel Nunes sagram-se campeões da Europa da classe 470 em vela, ao terminarem em terceiro lugar a última regata do Europeu, disputado em Salónica, Grécia.

2009 - Os fabricantes de automóveis Chrysler e Fiat formalizam a aliança que dará lugar a uma 'nova Chrysler', depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter levantado a ordem de suspensão do acordo.

2012 -- Morre, com 97 anos, Maria Keil, artista plástica, autora de vários painéis de azulejos das primeiras estações do Metropolitano de Lisboa.

- Morre, aos 91 anos, Georges Mathieu, pintor francês, criador do movimento da abstração lírica.

2014 - Pequim publica um "Livro Branco" sobre Hong Kong em que reafirma o seu controlo e soberania sobre a cidade.

2018 - As canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistam o título europeu em K2 200 metros, em Belgrado, Sérvia, ao terminarem a final em 37,055 segundos.

- Morre, aos 64 anos, Joana Pimentel, investigadora, responsável pelas aquisições patrimoniais da Cinemateca Portuguesa -- Museu do Cinema.

2020 -- O parlamento espanhol aprova a criação do rendimento mínimo garantido, para aliviar a situação de pobreza extrema de 2,3 milhões de espanhóis, através de uma transferência mensal entre 461 e 1.015 euros.

- Morre, aos 92 anos, a atriz Maria José de Basto. Com um percurso ininterrupto por mais de 20 companhias de teatro, que incluem estruturas como o Teatro Estúdio de Lisboa, de Luzia Maria Martins, o Teatro Experimental de Cascais, de Carlos Avilez, o Teatro da Cornucópia, de Luis Miguel Cintra, ou A Comuna - Teatro de Pesquisa, dirigida por João Mota.

2021 - Morre, aos 59 anos, Adelino Barros, Neno, antigo internacional português, foi guarda-redes no Benfica e no Vitória de Guimarães.

2022 -- Morre, aos 79 anos, António Machado Pires, antigo reitor da Universidade dos Açores, fundou a revista Arquipélago e o Seminário Internacional de Estudos Nemesianos. Recebeu o grau de Grande-Oficial da Ordem de Instrução Pública a Insígnia Autonómica de Reconhecimento.

- Morre, com 81 anos, Armando Pereira da Silva, jornalista, foi o primeiro chefe de redação e diretor do jornal O Diário e presidente da Casa da Imprensa no biénio 1972/1973.

- Morre, com 88 anos, João Fraústo da Silva, antigo ministro da Educação e Universidades no VIII Governo Constitucional, foi fundador e reitor da Universidade Nova de Lisboa. Das muitas distinções que teve destacam-se, em 1972, o grau de Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública, sob proposta do ministro da Educação, e mais tarde, 1989, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

2023 -- O clube inglês Manchester City sagra-se campão europeu de futebol pela primeira vez, ao vencer o clube italiano Inter Milão por 1-0, em Istambul, na Turquia.

- Morre, aos 81 anos, Theodore "Ted" Kaczynski, bombista norte-americano conhecido como o "Unabomber".

2025 - Um ator da companhia de teatro A Barraca é agredido por um grupo de extrema-direita, em Lisboa, quando entrava para um espetáculo, suscitando condenações de vários setores que culminaram numa manifestação de centenas de pessoas contra a violência e o racismo.

PENSAMENTO DO DIA: