Funchal assinala Dia Internacional do Brincar com actividades intergeracionais

A Câmara Municipal do Funchal assinalou hoje o Dia Internacional do Brincar com um evento que reuniu mais de uma centena de crianças e seniores na Ludoteca do Parque de Santa Catarina. A iniciativa contou com jogos tradicionais, actividade física e momentos de brincadeira livre.

Pela primeira vez, o evento promoveu a partilha intergeracional. A vereadora da Educação e Juventude, Helena Leal, destacou o impacto positivo da iniciativa:

"Brincar é essencial para o desenvolvimento psicoemocional das crianças. [O objetivo é] promover a interação intergeracional, fomentando o convívio, a criatividade e o desenvolvimento de competências sociais", disse.

A acção respondeu ao desafio 'Hora do Brincar', lançado pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. O Funchal, reconhecido pela UNICEF como 'Município Amigo das Crianças', integra também a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras.