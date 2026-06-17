Madeira estuda ligações aéreas directas a Miami e Toronto

O presidente do Governo Regional da Madeira reuniu-se esta terça-feira, em Nova Iorque, com Carlos Antunes, director para as Américas da TAP Air Portugal, e Fernanda Ottavio, responsável pelo mercado da América do Norte da companhia, para discutir novas rotas aéreas para a Região. O encontro decorreu no âmbito do evento 'Toast to America' e colocou em cima da mesa a possibilidade de ligações diretas entre o Funchal e as cidades de Miami e Toronto.

No centro da reunião esteve o reforço da conectividade da Madeira com mercados da diáspora e do turismo na América do Norte. A criação de novas rotas transatlânticas foi apresentada como uma oportunidade para impulsionar o turismo, o investimento e as relações empresariais entre a Região e aquele continente.

Como pano de fundo positivo para estas negociações foi recordado o sucesso da ligação directa entre o Funchal e Newark, operada pela United Airlines com três frequências semanais, que tem registado forte procura e demonstrado o potencial do mercado norte-americano para a Madeira. Os números são reveladores: em 2025, a Região registou 284.345 dormidas e 79.536 hóspedes norte-americanos, um crescimento de 322,5% nas dormidas e 365,6% nos hóspedes face a 2019. Os EUA subiram do 11.º para o 6.º mercado estrangeiro emissor mais importante para a Madeira.

No que diz respeito ao Canadá, foi analisada a possibilidade de uma ligação directa entre a Madeira e Toronto, tendo como referência a rota anteriormente operada pela Azores Airlines e a presença de uma das maiores comunidades portuguesas e madeirenses fora do país naquela cidade. A TAP opera actualmente a partir de Lisboa para Toronto e Montreal, com 16 frequências semanais e cerca de 2.700 lugares.

Para este Verão, a TAP já reforçou a sua presença na Madeira com uma frequência adicional Porto–Funchal–Porto, operada quatro vezes por semana em A321neo LR, permitindo ligações rápidas (com uma hora de escala) aos voos transatlânticos do Porto para Boston e Newark.

O encontro serviu ainda para fazer um balanço da cooperação entre o Governo Regional e a transportadora nacional, que tem produzido resultados concretos: a retoma da ligação directa Madeira–Caracas no verão de 2024 e o regresso da rota Funchal–Faro em 2025 foram apontados como exemplos do trabalho conjunto entre as duas partes.