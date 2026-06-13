EUA aprovam compra da Warner Bros. pela Paramount por 94 mil ME

O Departamento de Justiça norte-americano aprovou sexta-feira a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, avançando uma fusão de cerca de 111 mil milhões de dólares (94 mil milhões de euros), que cria um novo gigante dos media.

Após uma investigação de oito meses, o departamento concluiu que "não é provável" que o acordo "prejudique a concorrência ou os consumidores" do país, no 'streaming', na televisão ou na produção e distribuição de filmes para cinema, segundo comunicado.

Por conseguinte, decidiu não contestar o acordo, sem exigir a alienação de ativos ou compromissos, concluindo, em vez disso, que a transação deve promover a concorrência e beneficiar "os consumidores e os trabalhadores" norte-americanos.

Os acionistas da Warner Bros. Discovery deram 'luz verde' no final de abril à operação pela qual a Paramount Skydance irá adquirir a produtora de Hollywood.

A assembleia extraordinária de acionistas aprovou por maioria a fusão com a Paramount e a operação deverá ser concluída no terceiro trimestre, sujeita às condições habituais de encerramento, incluindo autorizações regulatórias.

A Paramount conseguiu adquirir a Warner após a batalha para assumir o gigante de Hollywood, na sequência da desistência da Netflix, que optou por não continuar com a guerra de licitação.

A Paramount ofereceu um preço de 31 dólares por ação, elevando a transação total para 111 mil milhões de dólares.