Mais de dez acidentes por dia nas estradas da Madeira

As estradas da Madeira registaram, em apenas uma semana, uma média superior a dez acidentes de viação por dia. Entre 12 e 18 de Junho, a PSP contabilizou 72 sinistros na Região, num balanço que volta a colocar em evidência a pressão rodoviária nos principais concelhos e o peso da sinistralidade no quotidiano madeirense.

O Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 19 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 14. Câmara de Lobos registou 10 sinistros e a Ribeira Brava nove, números que confirmam uma maior incidência nos concelhos com maior circulação automóvel e maior densidade urbana. Porto Moniz e São Vicente somaram cinco acidentes cada, Machico registou quatro, Ponta do Sol três, enquanto Calheta, Santana e Porto Santo contabilizaram uma ocorrência cada.

A maioria dos acidentes correspondeu a colisões, num total de 50 casos. Foram ainda registados 13 despistes e dois atropelamentos. Destes sinistros resultaram 21 feridos ligeiros e um ferido grave, este último no concelho do Funchal. Entre os feridos ligeiros, sete foram registados no Funchal, cinco em Câmara de Lobos, dois na Ribeira Brava, dois no Porto Moniz e três em Santa Cruz.

O balanço semanal divulgado pelo Comando Regional da Madeira da PSP inclui ainda dados relativos à fiscalização rodoviária, com várias detenções associadas à condução sob o efeito do álcool e à falta de habilitação legal. No total, foram registadas 12 detenções por condução em estado de embriaguez, quatro por condução sem carta, uma por condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal, uma por desobediência com apreensão de carta e outra por condução em estado de embriaguez com a carta já apreendida.

Os números reforçam a preocupação das autoridades com comportamentos de risco ao volante, sobretudo numa altura em que o aumento da circulação, os eventos de Verão e a maior mobilidade entre concelhos tendem a elevar a pressão sobre a rede viária regional.