A mais rápida e discreta celebração do Dia de Portugal na Madeira

Durou apenas 10 minutos a cerimónia que, esta manhã, junto ao Palácio de São Lourenço, assinalou o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, entre chegada dos militares em marcha, hastear da bandeira nacional, entoar do hino nacional pela banda do Exército e a saída dos militares novamente em marcha. Não houve discursos. Não houve condecorações.

Foi a primeira cerimónia do Dia de Portugal presidida pelo novo Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto, que foi acompanhada pelos presidentes da Assembleia, do Governo Regional e da Câmara do Funchal, Rubina Leal, Miguel Albuquerque e Jorge Carvalho, respectivamente. Estiveram igualmente presentes os comandantes do Comando Militar, da Zona Militar da Madeira, PSP e GNR.

A comemoração em versão ligeira explica-se pelo facto de amanhã o Presidente da República, António José Seguro, estar na Madeira e aí, sim, estarem previstas celebrações mais significativas. O Presidente chega às 12h40. Ao início da tarde, pelas 14h45, visita a Universidade da Madeira, a Startup Madeira - Incubadora de Empresas e a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação na Penteada. Pelas 16h30, estará no Palácio de São Lourenço para a cerimónia de condecorações por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, onde vão ser homenageados Eduardo Luís Mendes Rodrigues, a Banda Municipal de Santana e o Centro da Mãe - Associação de Solidariedade Social. Às 17h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se a cerimónia de apresentação do livro ‘50 anos de Autonomia Regional 1976-2026’, do Professor Rui Carita, e é inaugurada a exposição fotográfica ‘50 anos de Autonomia’. Às 20h00, na Quinta Vigia, há jantar em honra do Presidente da República e da sua mulher oferecido pelo presidente do Governo Regional.

No dia de hoje, Seguro está em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, onde preside às comemorações do Dia de Portugal.