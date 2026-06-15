Condicionamento de trânsito na Estrada da Vigia, em São Vicente

O Município de São Vicente informou que será necessário proceder ao condicionamento do trânsito automóvel na Estrada da Vigia, amanhã, 16 de Junho, entre as 08h00 e as 12h00, devido à realização de trabalhos naquela via.

Segundo o aviso divulgado pela autarquia, a circulação estará sujeita a restrições durante o período da intervenção, podendo a PSP determinar a suspensão temporária do trânsito noutros troços da estrada, por breves períodos, sempre que as condições de segurança o justifiquem.

A Câmara Municipal apela à compreensão dos automobilistas e recomenda que sejam consideradas alternativas de circulação durante o período dos trabalhos, de forma a minimizar eventuais constrangimentos.

A autarquia lamenta os incómodos causados e agradece a colaboração da população.