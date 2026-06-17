Navio 'Ventura' traz 4.300 pessoas para passar o dia na Madeira

Com 3.181 passageiros e 1.171 tripulantes a bordo, o navio de cruzeiro 'Ventura' chegou na manhã desta quarta-feira ao Funchal, para uma escala de 11 horas, agenciada pela Blatas, informa a Administração dos Portos da RAM.

Proveniente do porto britânico de Southampton, o navio 'Ventura' está a realizar uma viagem de duas semanas com partida e chegada nesta cidade do Reino Unido. O Funchal, onde chegou pelas 6:45 horas, é a primeira escala, seguindo-se depois as ilhas Canárias.

Primeiro, Santa Cruz de La Palma (para onde parte do Funchal às 17 horas), depois Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote antes de rumar a Espanha continental (Cádis). A última escala do navio da P&O Cruises é Lisboa, antes de regressar a Southampton, o que acontece no dia 27 de Junho.

O 'Ventura', que regressa à Madeira, em Julho, é a última escala de navios de cruzeiro prevista para este mês no Funchal.